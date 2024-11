Inaugurata nuova sede MediaWorld nel centro commerciale Casal Bertone

Nel pomeriggio del 13 novembre 2024 è stata inaugurata una nuova sede della catena MediaWorld all’interno del centro commerciale Casal Bertone. Presente anche il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti che ha tagliato il nastro insieme al COO (Chief Operating Officer) di MediaWorld, Vittorio Buonfiglio.

“È stato bello – ha dichiarato il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti – dare il benvenuto ad una nuova azienda in IV Municipio, nel Centro Commerciale di Casal Bertone ha aperto MediaWorld.

MediaWorld è una catena di negozi che si occupa della vendita al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo, l’Italia il secondo mercato della catena.

Il IV Municipio è un terreno fertile per investire e per seminare, la certezza di raccogliere i frutti è scontata. Tanti nuovi giovani dipendenti assunti (ben 17), tanta ricchezza in più sul territorio. Continuiamo sullo strada dello sviluppo e della valorizzazione del territorio sotto ogni punto di vista”. IL VIDEO