Inaugurate due nuove Case dell’Acqua nei quartieri Centroni e Romanina

Inaugurate due nuove Case dell’Acqua nel Municipio VII, ai quartieri Centroni e Romanina. Le strutture sono state installate rispettivamente in via del Fosso di Sant’Andrea / piazza Armando Guerci e in via del Ponte delle 7 Miglia 245, ampliando la rete dei punti di erogazione gratuita di acqua potabile nel quadrante.

Alla doppia inaugurazione hanno partecipato questa mattina l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini, il presidente del Municipio VII Francesco Laddaga, l’assessore ai Lavori pubblici del Municipio VII Marcello Morlacchi ed Emiliano Bernardini, responsabile Operations di Acea Ato 2.

Le due nuove installazioni si aggiungono alle altre quattro già attive nel Municipio VII, situate a Villa Lazzaroni, largo Piero Tacchi Venturi, piazza Don Bosco e via Pannonia – Porta Metronia, rafforzando così la presenza di questo servizio pubblico sul territorio.

“Prosegue il piano di installazione delle nuove Case dell’Acqua su tutto il territorio della città. Come richiesto anche dal Sindaco, e in accordo con i consiglieri capitolini e i presidenti dei Municipi, un numero consistente di case dell’acqua saranno installate nei quartieri più periferici, come in questo caso, fuori dal Grande Raccordo Anulare. Queste due nuove Case fanno parte delle 68 totali che Roma Capitale ha chiesto di finanziare sul Piano investimenti nella Conferenza dei Sindaci di luglio scorso”, dichiara l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.

“Ringrazio Acea e l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini per il lavoro portato avanti sulle Case dell’Acqua. Nel Municipio VII in quattro anni siamo passati da una a sei installazioni e altre ne arriveranno nei prossimi mesi. Con l’inaugurazione di oggi portiamo questo servizio anche nei quartieri di Centroni e Romanina, dando un segnale concreto di attenzione ai quartieri più periferici. Da oggi anche qui i cittadini potranno rifornirsi di acqua buona, fresca, naturale e frizzante gratuita: un servizio utile che migliora la qualità della vita dei residenti e contribuisce alla riduzione dell’uso della plastica”, dichiara il presidente del Municipio VII Francesco Laddaga.

