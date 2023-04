Inaugurato a Pietralata il murale della Creazione

Inaugurato domenica 2 aprile 2023 il murale realizzato sul muro della chiesa di San Vincenzo Pallotti realizzato lungo tutto il lato di via Matteo Tondi.

Il murale, dal titolo “La Creazione”, è stato voluto dai cittadini e dai commercianti di Pietralata, che hanno tutti contribuito con delle donazioni per la sua realizzazione. Questa iniziativa rientra tra le opere di riqualificazione del quartiere che in questi mesi sono in fase di attuazione (es. la riqualificazione delle aree comuni interne ai lotti di via Michelotti già avviata da alcuni mesi ed il restyling di piazza Sacco che è nelle sue fasi preliminari) e nasce dall’iniziativa dell’Associazione “Arte e città a colori” di Francesco Galvano e del Comitato di Quartiere Tiburtino Nord.

L’opera è stata realizzata dall’artista Aurora Agrestini che, come ricordato da Don Piotr, il parroco di San Vincenzo Pallotti che ha presentato l’opera ai cittadini, “ha messo a disposizione il suo indescrivibile talento per realizzare il progetto che ammiriamo”.

Al ciclo dei sette murales sulla creazione, rappresentato in 7 settori a partire dall’incrocio di via Matteo Tondi con via di Pietralata, è stato aggiunto alla fine un ottavo riquadro, incentrato sul tema della felicità e che – nella visione dell’artista- va interpretato anche come il “riposo dopo la creazione”.

“Questo progetto” ha concluso don Piotr “mira a dare un po’ di colore al nostro quartiere, a rallegrare i nostri occhi e a farci pensare alla bellezza ed al bene”.

Presenti alla cerimonia, dopo aver partecipato alla processione per la Domenica delle Palme che si è snodata lungo le vie del quartiere, il Vescovo Monsignor Daniele Salera, l’Assessore ai Lavori Pubblici e patrimonio del IV Municipio Dino Bacchetti, in rappresentanza del Municipio che ha patrocinato l’opera, e la Presidente della Commissione Servizi Sociali Silvia Remediani.

“E’ un’iniziativa che riqualifica il quadrante di Pietralata” ha dichiarato l’Assessore Bacchetti “ed è significativa perché la parrocchia la si apre al quartiere.

Quello del murale è un messaggio che simboleggia l’importanza della vita; quindi, è un messaggio che Pietralata lancia universalmente durante le festività pasquali, col contributo della popolazione del quartiere e della comunità parrocchiale, motivo per cui il Municipio ha convintamente concesso il patrocinio alla realizzazione dell’opera”.