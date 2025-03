Inaugurato il campo che porta il nome di Carlo Mazzone

Inaugurato il campo di calcio di via dei Capasso che porta il nome di Carlo Mazzone. L’impianto, da sempre punto riferimento per il quartiere Bravetta, è stato riqualificato recentemente dopo la riacquisizione da parte del Municipio XII e l’affidamento alla storica società sportiva Alba Roma 1907.

All’inaugurazione – nel giorno del compleanno di Mazzone – erano presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente del Municipio XII Elio Tomassetti, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, i familiari di Mazzone, il Cfo dell’A.S. Roma Maurizio Lombardo e gli ex calciatori Sebino Nela, Fabio Petruzzi e Massimiliano Cappioli.

La struttura è un presidio sociale e sportivo della zona frequentato da bambini e famiglie. Un luogo che, proprio per l’alto valore simbolico, l’amministrazione municipale ha scelto di intitolare a Carletto Mazzone, indimenticato uomo di sport ed ex allenatore della Roma che nel territorio del XII ha trascorso l’infanzia e nel campo di via dei Capasso ha mosso i primi passi da calciatore.

Il campo, dopo la chiusura nella primavera del 2024, era tornato in possesso del Municipio che, per garantire la continuità sportiva nella stagione 2024-2025, aveva indetto un bando provvisorio di 12 mesi conclusosi con l’assegnazione all’Alba Roma.

L’intervento di recupero da parte della società ha permesso l’installazione di un impianto fotovoltaico termico, la riqualificazione degli spogliatoi, il rifacimento degli impianti elettrici e idraulici e la realizzazione di un percorso con rampa che collega l’area tribuna agli spazi comuni, garantendo accessibilità totale alle persone con disabilità.

“È una gioia grandissima vedere questo campo che versava in condizioni difficili rinascere, e mi complimento con il Municipio e la società per il bando che ha permesso di riqualificarlo. Sono commosso dall’intitolazione a Mazzone, grazie ai parenti che sono qui e che ci permettono di ricordare la sua personalità.

Mazzone portava la sua romanità ovunque, anche ad Ascoli e a Brescia, e noi lo ringraziamo anche per aver lanciato Francesco Totti. È bene che noi ricordiamo un grandissimo sportivo“, ha commentato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Questo è un campo pubblico, del Municipio XII, che abbiamo deciso di mettere a bando e con Alba Roma abbiamo messo a posto e a disposizione della cittadinanza in pochi mesi, omaggiando una persona a cui siamo tutti legati, nata a Trastevere. Era incredibile che nulla a Roma fosse intitolato a lui. Questo campo deve essere un punto di riferimento sociale“, ha dichiarato il presidente del Municipio XII Elio Tomassetti.

