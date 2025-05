Inaugurazione dei lavori di restyling del mercato di Colli Aniene

Grande partecipazione sabato 17 maggio all’inaugurazione dei lavori di restyling del mercato di via Sacco e Vanzetti che da ora – dopo un sondaggio in cui hanno votato più di 700 persone – si chiama ufficialmente “Mercato Colli Aniene”.

Il Sindaco Gualtieri ed il Presidente del Municipio Umberti – con la cornice della banda musicale della Polizia di Roma Capitale – hanno scoperto la targa col nuovo nome, sottolineando gli investimenti che il Comune sta facendo sui mercati rionali, per renderli non soltanto luoghi di acquisto ma anche di incontro e socialità.

Umberti ha ricordato che l’importo complessivo dei lavori è stato di un milione di euro, per pavimentazioni ed impianti, e che tra un mese partirà un nuovo bando di assegnazione (assieme a quello per il mercato di Casal de’ Pazzi, che sarà inaugurato a fine giugno).

Per il Sindaco Gualtieri “i mercati devono essere sempre più degli spazi che aiutano un quartiere a sentirsi una comunità. Sono un pezzo importante della nostra idea di città, per questo abbiamo deciso di mettere risorse a più livelli, da quelli per il Giubileo a quelli del bilancio di Roma Capitale, su più mercati possibili, affrontando situazioni a volte di degrado e di spreco di potenzialità.”

“Far scegliere ai cittadini il nome del mercato” ha concluso Gualtieri “è stato un importante simbolo identitario per il quartiere, perché i lavori sono una cosa importante da fare, ma spesso lo sono anche i simboli”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.