Il 20 marzo 2026 alle ore 11 in via dei Gordiani 73 ci sarà l’inaugurazione della nona edizione di TuliPark.

L’azienda agricola Davide Votadoro sta ultimando i preparativi dell’evento inaugurale della nuova nuova stagione che vedrà fiorire 450mila tulipani e altre specie di fiori: un’autentica esplosione di colori.

Migliaia di tulipani daranno il benvenuto alla primavera e ai visitatori in un contesto del tutto italiano, con il patroncino del Comune di Roma.

Un’oasi di 26.000 mila metri quadri di colori, che offre circa quattro settimane di tulipani in fioritura, con un colpo d’occhio davvero unico.

TuliPark ha l’obbiettivo di coinvolgere i visitatori tramite la raccolta diretta, il metodo u-Pick! (Tu cogli) e personalizzare così il proprio mazzo con i tulipani dei colori preferiti. Un progetto che coinvolge le famiglie, i bambini, le scuole e chiunque voglia riempire gli occhi ed il cuore di colori ed emozioni autentici in contatto con la natura, con ampi spazi all’aperto.

Un evento unico che avrà inizio – lo ripetiamo venerdi 20 marzo alle ore 11.00.

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