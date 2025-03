Inaugurazione impianto sportivo Carlo Mazzone

Mercoledì 19 a partire dalle 16:30, in via dei Capasso snc, ci sarà l’inaugurazione dell’impianto sportivo municipale, recentemente ristrutturato e intitolato al grande allenatore romano, Carlo Mazzone.

Interverranno il Sindaco Roberto Gualtieri, il Presidente del Municipio Elio Tomassetti e rappresentanze delle squadre A.S. Roma e dell’Ascoli Calcio 1898 F.C.

La locandina dell’evento.

