Incendi No! Per favore

Nota – Questo testo è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di Abitarearoma.it

Ieri pomeriggio, nel quadrante Tuscolana- Prenestina del V e VII Municipio, si sono attivati alcuni focolai d’incendio, domati dai Vigili del Fuoco, rendendo l’aria irrespirabile per il resto della giornata.

Per fortuna, non si segnalano danni irreparabili ma, la dinamica degli eventi, induce a pensare che l’innesco dei roghi non sia stato fortuito né dovuto ad autocombustione.

È un segnale da non sottovalutare, perché alimenta nei cittadini la preoccupazione e, forse ancor più la rabbia, per questi gesti sconsiderati e gratuiti compiuti a danno della collettività.

Le temperature proibitive di questi giorni e le difficoltà che tutti abbiamo nel sopportarne gli effetti, rendono ancor più deprecabile l’accaduto, soprattutto a danno delle persone più fragili (anziani, bambini, malati) che necessitano di condizioni climatiche quanto più possibile sostenibili.

Ho sofferto questo evidente “disprezzo” per la natura, già in grave difficoltà per l’assenza prolungata di pioggia (che a parziale ristoro è arrivata verso sera) ma ancor più per i cittadini che, nei luoghi interessati dagli incendi, possono trovare qualche beneficio.

Infatti, da molti anni vivo in questa parte di territorio e non ricordo di aver mai assistito a qualcosa di simile. Pensavo che fra le tante criticità da affrontare, contrariamente a ciò che avviene in altre parti della città, fossimo immuni da tale contingenza ma, a malincuore, devo ricredermi.

Resta il rammarico che diventa invocazione – per coloro che hanno compiuto questi gesti deprecabili e per gli eventuali loro emulatori – a non ripetere simili nefandezze.

Abbiamo tutti il dovere di preservare e difendere la natura, soprattutto quando è in sofferenza come in questo periodo, ed ancor più avere rispetto di noi stessi e della nostra dignità che nell’attenzione, verso le persone e per l’ambiente, manifesta il meglio della propria identità.

E, allora, incendi no! Per favore.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza