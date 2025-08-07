Inceneritore – Giornata di mobilitazione a Santa Palomba

Dopo il partecipato corteo del 29 luglio 2025 (https://abitarearoma.it/corteo-molto-partecipato-contro-inceneritore-di-santa-palomba-e-chiusura-di-via-della-cancelliera/ ), al quale hanno preso parte mille cittadini, l’Unione dei Comitati contro l’inceneritore di Santa Palomba torna a mobilitarsi con diverse iniziative ad agosto e a settembre.

Per venerdì 8 agosto 2025 dall’alba al tramonto è stata lanciata una giornata straordinaria di mobilitazione davanti al sito di Via Ardeatina Km 23,600 per raccogliere mille firme a favore della petizione che chiede di revocare il potere di ordinanza in deroga stabilito all’articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 50/2022, recante “Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025” laddove si stabilisce che “il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale”.

Questa nuova iniziativa è una risposta all’approvazione del transito pubblico nella viabilità interna deliberata cinque giorni fa, nonostante il sit-in di protesta organizzato dai comitati, dal Consorzio Cancelliera Santa Palomba. È quanto dichiara in una nota l’Unione dei comitati contro l’inceneritore.

In queste ore montano anche le polemiche relative alle previsioni contenute nel contratto di concessione per la realizzazione dell’impianto tra Roma Capitale e RenewRome Srl (partecipata per il 57% da Acea Ambiente, per il 30 da Suez Italy, per il 9,9% da Kanadevia Inova, per il 3% da Vianini Lavori e per lo 0,1% da RMB).

Secondo quanto ha scritto ieri Marzo Tribuzi su Agenzia Dire- www.dire.it (https://www.dire.it/06-08-2025/1172735-termovalorizzatore-di-roma-ecco-quando-finiranno-i-lavori-e-dove-passeranno-i-camion/ ) “ci vorranno tre anni e mezzo (mese più, mese meno) per vedere in funzione il termovalorizzatore di Roma”. Secondo Tribuzi, “se si partisse oggi con i cantieri il termovalorizzatore (e impianti annessi) sarebbe pronto a bruciare 600mila tonnellate l’anno di rifiuto tal quale da febbraio 2029. Comunque sia, molto lontano dall’estate 2027 indicata dal sindaco Gualtieri lo scorso ottobre nella conferenza stampa di presentazione del progetto vincitore della gara”.

Ma Tribuzi non si limita a prendere in esame le tempistiche di realizzazione e attivazione dell’impianto. Sempre in occasione della conferenza stampa di ottobre, “il sindaco disse che il costo per bruciare una tonnellata di rifiuto sarebbe stato di 178,50 euro. In realtà non sarà così. Perché quel prezzo di partenza offerto dai vincitori ogni anno subisce una rivalutazione Istat, pari al 2% circa, e così se il termovalorizzatore dovesse effettivamente accendere i motori tra 3 anni e mezzo, Ama dovrà pagare a RenewRome 213,08 euro per ogni tonnellata che conferirà in impianto quell’anno, come si legge nel paragrafo ‘Ricavi da Gate Fee’ dell’Analisi di fattibilità finanziaria degli investimenti. Questo corrispettivo salirà a 218 euro nel 2030, toccherà i 250 euro nel 2037 e sfiorerà i 380 euro per tonnellata (precisamente 379,6 euro) nel 2058, ultimo anno di gestione previsto.”

Altro punto dolente evidenziato dall’articolo di Tribuzi riguarda le modalità di trasporto dei rifiuti. Infatti, mentre “Gualtieri ha garantito l’arrivo con i treni, la documentazione progettuale parla solo di trasporto su gomma. Nel progetto, si è stimata una media di conferimento di 100 mezzi giornalieri (circa 20 tonnellate per mezzo) che potranno avere accesso al sito in maniera continuativa”.

Dalla lettura data da Tribuzi relativa alle tempistiche diverge però quella dell’assessora all’ambiente Alfonsi, la quale, in un’intervista al Corriere della sera – Roma, ha affermato che “i mesi di lavoro sono 32 come abbiamo sempre detto. Il punto di arrivo dipenderà dal processo autorizzatorio che è iniziato”, aggiungendo però che “alla fine i termini reali potrebbero variare: più che alle stime di RenewRoma, infatti, i tempi sono legati al circuito delle autorizzazioni sulle quali Gualtieri, che ha anche la veste di commissario, resta comunque «fiducioso», ma non sicuro al cento per cento.” (https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/25_agosto_07/termovalorizzatore-l-assessora-alfonsi-ci-scontriamo-con-l-ostilita-dei-m5s-secondo-loro-sarebbe-un-regalo-alle-lobby-dei-rifiuti-64aeb6c4-c52f-456e-ab9b-ae17fe458xlk.shtml)

Non a caso, la battaglia dei comitati contro l’inceneritore di Santa Palomba si sta concentrando proprio sulle norme che conferiscono a Gualtieri poteri speciali che gli consentono di procedere con ordinanza “in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale”.

Mentre al km 23,600 della via Ardeatina proseguono le assemblee e il presidio con raccolta firme per la petizione in tutti martedì pomeriggio agostani, l’unione dei comitati ha già dato appuntamento per un nuovo corteo che si terrà martedì 9 settembre.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.