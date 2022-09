Incontro con i candidati 5 Stelle al Collatino

Lunedì 12 settembre 2022 dalle ore 18.00 i candidati del movimento 5 stelle saranno al parco Achille Grandi zona Collatino tra via Prenestina e via Collatina (nel V Municipio) per parlare e informare i cittadini del loro programma elettorale.

Sarà l’occasione – affermano gli organizzatori -per porgere a loro delle domande a riguardo sui diritti del cittadino.