Incontro con il docente e astrofisico Paolo Colona

L’Associazione Università Popolare Michele Testa il 14 aprile 2025 alle 17,30 presso la Sala Falconi – Largo Nino Franchellucci, 69 con accesso da Via Edoardo D’Onofrio, 64, presenta un incontro con il docente Paolo Colona, astrofisico ed archeoastronomo.

L’iniziativa è propedeutica ad un approccio di un corso che propone una impressionante storia del pensiero umano evidenziando come l’interazione tra uomo e cielo, abbia influito in mille modi su conoscenze, usi e credenze in tutte le epoche, compresa la nostra.

L’astronomia ha sempre accompagnato l’umanità e ne ha plasmato la civiltà: osservando la nostra vita quotidiana possiamo scoprire le innumerevoli tracce di questa presenza.

Il corso farà constatare di quanta scienza e conoscenza del cielo c’è intorno a noi, nella letteratura, nella musica, nella storia dell’arte ma anche nella storia del pensiero, tanto nella filosofia quanto nella religione, e persino nella pubblicità! Vedremo così anche come l’astronomia consenta di risolvere misteri del passato altrimenti insuperabili.

Si scoprirà pure che molte parole utilizzate quotidianamente sono di origine astronomica, che molte civiltà del passato avevano conoscenze astronomiche sorprendentemente avanzate e che alcune di queste conoscenze possono ancora essere lette negli antichi miti e nei più grandi monumenti archeologici del mondo.

Il docente Paolo Colona esercita la sua attività attraverso l’Accademia delle Stelle, una Scuola di Astronomia: dal 2010 tiene presso le proprie sedi moltissimi corsi di Astronomia.

https://accademiadellestelle.org/

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

