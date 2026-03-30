Incontro con Maria Benedetta Cerro al Pentatonic

Domenica 12 aprile 2026, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina: Incontro con Maria Benedetta Cerro e presentazione del libro Corrispondenze. Proposte di interazione e scrittura poetica, Macabor 2025.

In conversazione con l’autrice: Giacomo Di Manna e Anna Maria Curci.

Maria Benedetta Cerro nasce a Pontecorvo nel 1951 e risiede a Castrocielo (FR). La sua opera poetica, a partire dagli anni ’80, si sviluppa con coerenza, continuità e attenzione al rigore formale e concettuale. Tredici le pubblicazioni, che rappresentano altrettante stagioni esistenziali e poetiche caratterizzate da una tensione metafisica e spirituale nella registrazione sistematica del reale. Tra gli ultimi volumi, La congiura degli opposti e Lo sguardo inverso sviluppano i relativi concetti di opposizione e di visione interiore, mentre La soglia e l’incontro, Prove per atto unico, Banchetto con melagrana e Corrispondenze, elaborano la poetica dell’incontro e il concetto di Città poetica. Significativa la frequentazione del mondo dell’arte e la partecipazione ad eventi condivisi. Numerosi i consensi critici e i riconoscimenti, tra i quali alcune opere monografiche di rilievo all’opera completa.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2026 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

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