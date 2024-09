Incontro in Municipio per il rilancio dei Mercati rionali nel V

Dopo il rinvio a data da destinarsi da parte del V municipio alla richiesta fatta da tutti i presidenti delle AGS dei Mercati presenti nel territorio municipale le OO.SS. hanno formulato una nuova richiesta di incontro che il presidente Caliste ha fissato per lunedì 16 settembre 2024 alle ore 15 in via di Torre Annunziata 1.

Le OO.SS. nella lettera di richiesta di incontro hanno sottolineato l’importanza e la necessità non più differibile di puntare al rilancio delle strutture mercatali e questo anche alla luce della nuova convenzione recentemente sottoscritta tra il Comune di Roma e le AGS.

Più che mai anticipano già nella richiesta di incontro che intendono puntare al rilancio attraverso una corretta manutenzione sia ordinaria che straordinaria, insomma per rendere le strutture maggiormente accoglienti e sicure e pronte ad ospitare nuove e moderne attività, da quelle della ristorazione e somministrazioni a quelle artigianali.

I mercati nel solo municipio V danno lavoro e reddito a centinaia di famiglie e vanno rilanciati e questo non può che partire dal poter esercitare le attività in luoghi puliti, funzionali e con servizi efficienti e non si possono invece avere bagni fatiscenti, scale mobili ferme da oltre 3 anni e una pavimentazione lasciata a metà e non realizzata a regola d’arte.

Questi non sono solo degli esempi ma una realtà visibile presso il Mercato Insieme di viale della Primavera che tra l’altro dopo una dozzina d’anni è ancora ostaggio del mercatino abusivo realizzato con quanto proveniente dal rovistaggio stradale.

Lunedì 16 ne sapremo di più, ma OO.SS. e AGS sono decisi più che mai ad ottenere risultati positivi alle loro richieste.

