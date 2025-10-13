Incontro pubblico sui temi della disabilità

Venerdì 10 ottobre presso il Centro Culturale “Gabriella Ferri” si è svolto l’incontro pubblico “L’abitare delle persone con disabilità“.

L’iniziativa è stata promossa dalla Consulta Permanente per i Diritti delle Persone con Disabilità del Municipio IV, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali ed è stata realizzata dalla Cooperativa Sociale Onlus “Segni di integrazione“.

L’incontro – interamente coperto da servizio interpretariato LIS – è stata un’occasione di coinvolgimento per operatori, famiglie e cittadini in una riflessione concreta su servizi residenziali, progettualità alternativa e modelli innovativi di vita indipendente, toccando inoltre il tema del futuro del “𝐃𝐨𝐩𝐨 𝐝𝐢 𝐍𝐨𝐢”.

Presente all’incontro il Presidente del Municipio Umberti, per il quale “solo attraverso il dialogo, la partecipazione e la co-progettazione si possano costruire percorsi di inclusione reale e sostenibile per tutte e tutti“.

