Il 30 gennaio 2026, all’incontro pubblico sullo sport al Fusolab, abbiamo incontrato tante persone ed abbiamo ascoltato esperienze, studi scientifici, criticità territoriali e proposte. Abbiamo ascoltato del ruolo dello sport nei territori, sulle politiche di accesso allo sport per bambini e per giovani, del supporto alle famiglie con il sistema dei voucher sportivi regionali e comunali.

Roma Sport Week Race porterà avanti l’iniziativa nata per trasformare Roma in un enorme campo sportivo a cielo aperto, focalizzandosi proprio su chi lo sport lo pratica per passione e non per mestiere.

L’iniziativa non sarà una singola gara e saranno coinvolte molte palestre, circoli e centri sportivi accreditati. Sarà anche l’occasione per provare discipline nuove

Saranno allestite aree nei principali parchi con istruttori che guideranno sessioni di fitness, yoga e sport di squadra.

Si svolgeranno gare e tornei di calcio a 5, basket 3×3 e pallavolo, organizzati in collaborazione con gli Enti di Promozione Sportiva.

Molto interessanti gli interventi di Sante Spigarelli, campione e dirigente sportivo, e dell’educatore sportivo Angelo Massacci.

Oltre a quanto sopra, noi di Abitare A Roma abbiamo anche letto Il Rapporto 2025 di Sport e Salute, che ci racconta che i romani corrono, nuotano, pedalano e camminano sempre di più.

Per ogni cittadino attivo che fa sport almeno tre volte a settimana, ce n’è uno che non si scolla dal divano.

Moltissimi romani svolgono attività sportiva ma solo una volta a settimana.

Gli impianti sportivi di Roma sono decisamente vecchi, costruiti da prima del 1959, tra il 1970 e il 1980 e nell’ultimo scorcio del millennio passato.

Quindici impianti su 100 sono inattivi o in disuso, totalmente o parzialmente.

Roma è un motore importante per l’associazionismo sportivo, ma di cui solo una piccola percentuale può vantare un legame con una federazione o ente paralimpico per far fare attività sportiva ai disabili.

Ci si aspettava informazioni sulla ristrutturazione della pista di atletica dell’impianto “Nori” di Tor Tre Teste, l’unico in tutta Roma sud est?

Nessuna notizia.

Che fine hanno fatto le promesse solenni dell’assessore allo Sport Alessandro Onorato? Forse alla prossima puntata?

