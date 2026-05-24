Categorie: Politica
Municipi:

Infrastrutture, la Regione Lazio accelera sulla viabilità rurale: piano da 17 milioni di euro

Maxi-stanziamento gestito da Arsial per la messa in sicurezza delle strade vicinali

Giordano Rossi - 24 Maggio 2026

Un’estesa rete di collegamenti più sicuri, moderni e interconnessi per restituire competitività al cuore pulsante del comparto agroalimentare del Lazio.

La Regione Lazio ha varato un massiccio piano di investimenti destinato al potenziamento e alla riqualificazione della viabilità rurale, mettendo sul piatto risorse complessive che superano i 17 milioni di euro.

I fondi, gestiti operativamente attraverso l’Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio), saranno orientati sia alla manutenzione ordinaria sia a interventi strutturali di natura straordinaria sulle strade vicinali soggette a pubblico transito.

L’obiettivo strategico dell’operazione è duplice: da un lato innalzare gli standard di sicurezza per le comunità locali e i mezzi di lavoro, dall’altro ottimizzare i flussi logistici delle aziende agricole.

Molte delle arterie interessate dai cantieri coincidono peraltro con i distretti dell’enoturismo e dell’oleoturismo, settori trainanti per l’economia e la valorizzazione del territorio regionale.

Manutenzione straordinaria: risposte a 44 Comuni

Il pilastro più consistente del provvedimento riguarda i lavori di manutenzione straordinaria e di ammodernamento strutturale.

Lo stanziamento iniziale, fissato a 4,5 milioni di euro, è stato progressivamente integrato dalla Pisana fino a raggiungere l’importo di 12,875 milioni di euro per il triennio 2025-2027.

La graduatoria definitiva ha permesso di ammettere a finanziamento i progetti presentati da 44 Comuni laziali, a fronte di un volume complessivo di richieste che aveva superato i 13,6 milioni di euro, a dimostrazione della forte domanda di interventi infrastrutturali nelle aree interne.

Per garantire la continuità del piano, la Regione ha già opzionato ulteriori 4,9 milioni di euro a valere sul bilancio del 2028.

Sul fronte della manutenzione ordinaria, il primo bando triennale (2025-2027) da 500 mila euro — con contributi fino a 10 mila euro a singolo intervento — ha registrato 32 domande da parte delle amministrazioni locali, con i primi dieci enti già ammessi al portafoglio. Per soddisfare le istanze rimaste in lista d’attesa, la giunta ha programmato una robusta iniezione di liquidità aggiuntiva: 1,8 milioni di euro per il 2026, seguiti da due tranche da 400 mila euro per il 2027 e il 2028.

Istituzioni e competitività: «Campagne più moderne»

«Il nostro traguardo programmatico è sostenere il tessuto imprenditoriale agricolo, incrementare i livelli di sicurezza stradale e rendere i territori del Lazio fortemente attrattivi e competitivi», ha dichiarato Giancarlo Righini, assessore regionale all’Agricoltura, al Bilancio e alla Sovranità Alimentare. «Rafforzare la rete viaria rurale significa assicurare connessioni rapide ed efficienti alle piattaforme produttive, accompagnando la crescita e l’internazionalizzazione delle nostre filiere agroalimentari».

Sulla stessa linea il presidente di Arsial, Massimiliano Raffa, che ha evidenziato l’impatto diretto delle opere sulla quotidianità dei lavoratori: «Investire sulle strade vicinali vuol dire iniettare valore nella competitività del sistema agricolo laziale. Dietro ogni cantiere che apre ci sono aziende più efficienti, territori accessibili e comunità connesse. La nostra agenzia continuerà a affiancare i Comuni nell’attuazione di questo programma, che mira a modernizzare concretamente le nostre campagne». I dettagli operativi e i prossimi bandi per il triennio 2026-2028 saranno resi disponibili sui canali telematici ufficiali dell’Arsial.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati