International Pigneto Beer Fest all’isola del Pigneto

Domenica 28 settembre l’isola del Pigneto a Roma nel Municipio Roma VII diventa la vetrina internazionale della birra.

Tutte le tipologie di birre, da quelle artigianali alle più tradizionali, rosse, bionde, aromatizzate, alla spina o in bottiglia: ce ne è veramente per tutti i gusti al Pigneto e non resta che passeggiare tra i locali alla ricerca di quella più gradita, ma l’international Pigneto Beer Fest porta nell’isola anche il folclore che nelle nazioni di maggior produzione rende omaggio all’amata bevanda al malto.

Giovani in abiti della tradizione bavarese e artisti di strada coinvolgeranno il pubblico in una atmosfera tipica dei grandi eventi europei di birra, mentre con la collaborazione della Rois Dance School sarà possibile cimentarsi nelle danze irlandesi. A rendere omaggio alla birra di produzione italiana ci penserà invece il gruppo Tarantrad con le ballerine della Scuola popolare delle Arti Violeta Parra. Tαrαntrάd è viaggiare attraverso il Centro Sud Italia accompagnati dai suoni e dalle danze legate alle tradizioni musicali popolari.

Un momento di “Festa a Ballo” in cui vengono proposte tarantelle, serenate, scottish, valzer, polka, mazurka, pizzica, tammurriate, saltarelli e canti del folk revival. Davide Roberto, Massimiliano Felice ed Elena Masullo si sono incontrati musicalmente a Roma, all’interno dell’ambiente musicale world e folk. Oltre a far parte di vari progetti musicali, condividono l’amore e la passione per le musiche da ballo in generale e delle musiche tradizionali.

Anche con l’International Pigneto Beer Fest La Rete d’imprese Pigneto continua però a promuovere una “sana movida” per questo l’evento, dedicato alla birra diventa anche occasione per realizzare una campagna di sensibilizzazione a non guidare se si sono consumati alcolici in eccesso, a non esagerare e a pensare alla propria vita a quella degli altri come il bene più prezioso che si possiede.

Testimonial dell’iniziativa sarà Titina, Monica Maroncelli, in arte Titina Maroncelli, attrice comica e drammatica, nota soprattutto sui social e per la partecipazione a Zelig e Colorado.

Nel corso della serata Titina si aggirerà tra i tavoli per assicurarsi tra scherzo e serietà che soprattutto i più giovani comprendano l’importanza di bere con consapevolezza.

