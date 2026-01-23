Isola Farnese, al via i lavori sul costone: reti chiodate per “armare” la roccia

La fase più delicata è iniziata. Dopo giorni di sopralluoghi, pulizia della vegetazione e analisi geologiche approfondite, via dell’Isola Farnese entra nel cuore dell’intervento di messa in sicurezza.

Nel tratto compreso tra i civici 175 e 190, le squadre specializzate hanno avviato l’installazione di una vera e propria armatura metallica per stabilizzare il versante e fermare il rischio di nuovi crolli.

Un’operazione complessa, necessaria, che segna il passaggio dallo studio del problema alla sua soluzione concreta.

Reti chiodate e tecnologia di precisione

Il lavoro prevede l’ancoraggio di reti chiodate ad alta resistenza su una superficie di circa 200 metri quadrati. Una tecnica utilizzata nei contesti più critici per “legare” tra loro il costone naturale e il muro di contenimento già lesionato, evitando ulteriori distacchi di materiale tufaceo.

Prima ancora di posare la prima rete, il sito è stato analizzato con strumenti ad alta precisione:

rilievi con laser scanner , per mappare nel dettaglio fessurazioni e punti di fragilità;

verifica delle condizioni statiche del versante e delle strutture esistenti.

In campo sono entrati mezzi pesanti, gru e cestelli, indispensabili per consentire agli operai di lavorare in quota in condizioni di massima sicurezza.

Cantiere aperto, ma sicurezza garantita

Per ridurre i disagi e tutelare residenti e passanti, l’organizzazione del cantiere segue regole precise:

lavori attivi solo dalle 8 alle 16 ;

possibili brevi sospensioni del transito pedonale durante le manovre più complesse;

corsia sempre libera per i mezzi di soccorso, senza eccezioni.

La zona resta costantemente presidiata per monitorare ogni fase delle operazioni.

Le istituzioni: “Intervento necessario e tempestivo”

«Si tratta di operazioni indispensabili per superare le criticità del sito», ha spiegato l’assessora capitolina ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, ricordando che l’intervento rientra nell’attuazione dell’ordinanza sindacale emanata per garantire la sicurezza dell’area.

Sulla stessa linea il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, che ha ringraziato la Protezione Civile e la Polizia Locale per il presidio continuo e ha invitato i cittadini alla massima collaborazione. Per segnalazioni o necessità urgenti resta attivo il numero verde 800 854 854.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.