Istituito l’Osservatorio Pari Opportunità nel IV Municipio

Mercoledì 2 marzo 2022 il Consiglio del IV Municipio ha approvato all’unanimità una delibera, a firma Sarah Pelliccia (Presidente Commissione Pari Opportunità), che prevede – primo tra tutti i Municipi di Roma – l’istituzione dell’Osservatorio Municipale sulle Pari Opportunità.

Tale Osservatorio si caratterizza per essere un organismo permanente di consultazione avente tra le sue finalità quelle di rafforzare un’azione condivisa tra l’Amministrazione e tutti quei soggetti – giuridici o fisici – che abbiano interesse a promuovere e diffondere la cultura delle pari opportunità e di promuovere azioni mirate volte a favorire la prevenzione, il controllo e l’intervento su tutti i fenomeni di discriminazione rilevati. L’Osservatorio ha inoltre tra le sue finalità quella di diventare un riconoscibile punto di riferimento per i cittadini che vorranno supportare la sua attività attuando uno scambio di informazioni e di segnalazioni in merito a situazioni che possano evidenziare criticità o evidenti discriminazioni in atto.

“La delibera approvata” dichiara la Consigliera Pelliccia (principale artefice del documento votato) “è il frutto di un lavoro armonico di audizioni a tutta una serie di soggetti propedeutici ad una visione organica in merito a quello che sarà il lavoro dell’Osservatorio. Nel portare avanti il lavoro di istituzione dell’Osservatorio, ci siamo basati principalmente sull’ascolto e sulla condivisione dei punti di vista e delle diverse sensibilità”

Altro elemento da sottolineare è la trasversalità dell’azione dell’Osservatorio, che non si limita esclusivamente ad un approccio “classico” in merito al tema delle Pari Opportunità, ossia quello della rimozione degli ostacoli di genere, bensì – con un riferimento diretto all’art. 14 della “Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo” ad un concetto di Pari Opportunità assicurate senza distinzione di “sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, ricchezza, nascita o altra condizione”.

Tale trasversalità, continua la Consigliera Pelliccia, è agevolata anche dalla presenza, nella Commissione Pari Opportunità, di 5 dei 7 membri (donne) che sono contemporaneamente anche presidenti di altre Commissioni municipali (oltre alla già citata Pelliccia, Garofalo agli Affari Generali e Attività Produttive, Fruci alla Scuola, Remediani alle Politiche Sociali, Gallucci a Sport e Cultura), ed in quanto tali avranno la diretta possibilità di dare quindi più impulso alle attività della Commissione nei diversi ambiti tematici trattati sinergicamente anche nelle rispettive Commissioni.

Ora c’è solo da attendere l’emanazione di un Regolamento – redatto in sinergia con la Direzione Generale e con la Segreteria Consiglio – come risultante di un passaggio di indirizzo politico, dopodiché l’Osservatorio potrà iniziare ad essere pienamente operativo e a svolgere le funzioni assegnate.

“La giunta del IV Municipio” ha dichiarato l’Assessora alla Scuola e alle Pari Opportunità Leobruni “sempre in accordo con la commissione ringrazia le commissarie per il lavoro che sosterrà con atti concreti sempre dalla parte di chi nel quotidiano viene discriminato ed emarginato. Una comunità che si stringe intorno agli ultimi” conclude Leobruni “e gli riconosce diritti è una comunità rivolta al futuro che diventa presente”.