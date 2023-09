“Istituto Infanzia e Primaria ‘Podere Rosa’, primo giorno di scuola

“L’abbiamo denunciato più volte ma ora la situazione è davvero al limite. Alla Scuola Infanzia e Primaria ‘Podere Rosa’, in Via Eufrasia Martinetti, ora la campanella torna a suonare nel pieno svolgimento di lavori di riparazione nell’area senza alcun rispetto delle minime norme di sicurezza.

Gli interventi, necessari ed attesi da mesi, riguardano la pavimentazione del cortile esterno, per le copiose perdite d’acqua da tempo riscontrate. Oggi, alla ripresa dell’anno scolastico, si assiste ad una scena davvero da ‘terzo mondo’: nella stessa area lavori, non adeguatamente perimetrata, genitori e bambini in fila, con elevato rischio per la loro incolumità, e pericolo infortuni per gli stessi operai privi dei dispositivi di protezione individuale.

È la terza volta che il nostro Municipio interviene. Personalmente, su mia specifica urgente interrogazione – presentata all’Assessora Scuola già lo scorso febbraio circa le motivazioni del guasto alla rete idrica, l’elevato rischio, l’attesa e la situazione di disagio con la scarsa sicurezza dell’area – la risposta fu che la ditta stava già intervenendo. Finora, nessun concreto provvedimento e adesso assistiamo a questa grave violazione di ogni norma sulla sicurezza. S’intervenga immediatamente”.

Così, in una nota, il Capogruppo M5S in Municipio IV, Stefano Rosati