Italia Viva IV municipio chiede tavolo di ascolto per facilitare riapertura scuole

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dei ‘Coordinatori del Comitato IV Municipio di Italia Viva Simonetta Piezzo e Giancarlo Cosenza’

LETTERA APERTA ALL’AMMINISTRAZIONE DEL IV MUNICIPIO PER L’ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI ASCOLTO E SUPPORTO DEGLI OPERATORI SCOLASTICI CHE FACILITI LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO

Come Italia Viva del IV Municipio non abbiamo dubbi: la riapertura delle scuole il 14 Settembre è una priorità assoluta che merita la massima attenzione anche da parte delle Istituzioni locali. I Dirigenti Scolastici, in particolare, non possono essere lasciati soli nel loro difficile compito di creare le condizioni operative per la ripartenza scolastica, minimizzando i rischi Covid 19.

La Subcommissaria Roberta Della Casa, ex Presidente della passata giunta, oggi consulente della Sindaca Raggi per il IV Municipio, è ciò che resta della Amministrazione pentastellata, autoaffondata dal voto unanime di maggioranza e minoranza. Una scelta che ovviamente come opposizione non potevamo non condividere politicamente ma che, sul piano temporale, ha privato il Municipio della sua guida politica democratica in un momento molto delicato. Una scelta che dimostra scarsa sensibilità ed attenzione da parte della precedente maggioranza nei confronti dei cittadini del IV Municipio, poiché ha anteposto il proprio regolamento di conti interno all’interesse generale della collettività.

Alla Ex Presidente, ed alla Sindaca di Roma Commissario, dunque chiediamo, con la lettera aperta allegata, di convocare immediatamente un tavolo di ascolto e supporto, che coinvolga tutti i Dirigenti Scolastici del Municipio, le rappresentanze degli Enti locali competenti (Comune e Città Metropolitana di Roma Capitale), le famiglie degli studenti e le associazioni territoriali. Lo scopo è quello di aumentare la capacità di intervento e di messa a disposizione degli strumenti utili per superare rapidamente le tante problematiche che ostacolano l’avvio sereno e fruttuoso del nuovo anno scolastico.

Grazie anche all’esperienza enunciata nella nostra iniziativa “Adesso x Domani” in cui, tra l’altro, abbiamo affrontato le criticità della scuola, determinatesi a seguito della pandemia, abbiamo maturato la convinzione che è necessario offrire da parte degli organi istituzionali municipali il massimo sostegno possibile in particolare ai Dirigenti Scolastici, spesso abbandonati a se stessi e ai quali viene delegata, non di rado con strumenti insufficienti, la soluzione dei gravi problemi che ostacolano la ripartenza.

C’è molto da fare e il tempo è veramente poco, capiamo che non sarà una passerella ma chiediamo alla Ex Presidente Della Casa di agire con urgenza e di non limitarsi a postare qualche foto sul poco di ordinario che è stato avviato dalla sua ex giunta e di cui oggi raccoglie, in solitudine, i risultati. Questa è una emergenza vera che va affrontata con ben altro e ben più operativo impegno. Noi di Italia Viva Quarto Municipio siamo pronti a dare una mano nei modi e nelle forme che la Ex Presidente crederà opportuno realizzare, con la capacità e l’esperienza maturata in questo settore dai nostri iscritti.

Simonetta Piezzo e Giancarlo Cosenza, Coordinatori del Comitato IV Municipio di Italia Viva