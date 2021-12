IV Municipio. Approvate le commissioni consiliari

La seduta di giovedì 2 dicembre 2021 ha reso pienamente operativi gli organi istituzionali del IV Municipio, grazie all’approvazione della composizione delle commissioni consiliari, con votazione che ha visto l’unanimità di tutti i consiglieri votanti (il Movimento 5 Stelle ha scelto di non partecipare al voto).

Le Commissioni risultano perciò così composte.

La Commissione 1 “Affari Generali” che ha il compito di occuparsi di argomenti di carattere generale (regolamenti, statuti, convenzioni, atti a valenza generale) sarà presieduta dalla Consigliera Garofalo e vedrà presenti i consiglieri Borocci (con funzioni di vicepresidente), Palmaccio, Proietti e Bardini per la maggioranza, mentre per l’opposizione saranno presenti Scerbo e Montanini.

La Commissione 2 “Scuola”, con competenze sia nel tema dell’edilizia scolastica che in quello più specifico di problematiche inerenti le politiche formative attuate nel territorio, vedrà la consigliera Fruci in qualità di Presidente e il consigliere Piccolo come vice, affiancati dai consiglieri Brescia, De Paolis, Corciulo, Montanini ed Onofri.

Nella Commissione 3 “Sociale” che avrà tra le sue maggiori competenze l’esame delle Politiche Sociali e Servizi alla persona, Politiche della disabilità, Politiche di contrasto alla povertà, Politiche dell’immigrazione e dell’accoglienza, la Presidente sarà Remediani mentre l’incarico di vice sarà ricoperto da Palmaccio, con Fruci e Pelliccia per la maggioranza e Sciarra, Della Casa e Mariani per l’opposizione.

La Commissione 4 “Assetto del territorio”, che tratterà temi inerenti i lavori pubblici, nonché le Politiche della programmazione e della pianificazione del Territorio e dell’Attuazione degli strumenti urbanistici sarà composta dai consiglieri Brescia e Gallucci, rispettivamente Presidente e Vicepresidente, e dai consiglieri Piccolo e Proietti (maggioranza) e Rosati, Sperandio e Santoro (opposizione).

La Commissione 5 “Sport e Cultura” sarà presieduta da Gallucci e da Pastorelli come vice, e composta inoltre da De Paolis, Pelliccia e Iacomini (maggioranza), Onofri e Sperandio (opposizione).

La Commissione 6 “Ambiente”, che si occuperà della cura ambientale del territorio e del verde pubblico, nonché del rapporto con AMA, vedrà la presenza di Bardini (Presidente) e Iacomini (Vice) e di Borocci e Pastorelli per la maggioranza e di Santoro, Mariani e Rosati per l’opposizione.

Infine le ultime due Commissioni speciali, ossia la Commissione “pari opportunità” e la Commissione “Trasparenza”.

La prima, che vede la presenza di sole consigliere donne e che si occuperà di svolgere una azione di promozione di politiche di pari opportunità e di vigilare sulla corretta attuazione nell’Amministrazione municipale, negli enti, aziende ed istituzioni partecipate a maggioranza dal Comune, della legislazione statale e regionale nonché dello Statuto Capitolino in materia di pari opportunità, sarà presieduta dalla Consigliera Pelliccia, ed avrà la consigliera Corciulo come vice, e vedrà la presenza delle Consigliere Garofalo, Remediani, Gallucci, Onofri e Della Casa.

La seconda e ultima commissione, ossia la commissione trasparenza, presenterà a differenza di tutte le altre una composizione di 8 membri, per poter permettere a tutti i gruppi di essere rappresentati vista la sua natura di commissione di controllo e garanzia, e sarà presieduta da due membri dell’opposizione, ovvero il Consiegliere Santoro in qualità di presidente e Scerbo come vice; presenti inoltre per tutti gli altri partiti i consiglieri Della Casa, Sciarra, Pastorelli, Corciulo, Bardini e Proietti.

