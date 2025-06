Juniores Ostiamare premiati in Campidoglio

I ragazzi della Juniores dell’Ostiamare, vincitori del campionato nazionale dilettanti Under 19 conquistato lo scorso 14 giugno, sono stati premiati oggi in Campidoglio dal sindaco, Roberto Gualtieri, dall’assessore al Turismo, moda e grandi eventi Alessandro Onorato, dalla presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e dal presidente del X Municipio Mario Falconi.

Ad accompagnare la squadra anche il presidente Daniele De Rossi. “Quando abbiamo presentato con De Rossi il rilancio dell’Ostiamare sapevamo che sarebbe stato ricco di soddisfazioni – ha affermato Gualtieri – Ci teniamo che una squadra di Roma abbia successo, ed è bello ci sia più attenzione anche su questi campionati, e non solo sulla Serie A. Il vostro livello è importantissimo, di grande qualità e rappresenta un’idea di città in cui tanta gente può fare sport“.

“Crediamo nella generosa scommessa di De Rossi, nel rilanciare una squadra che ha storia, tifo e legame viscerale con il territorio. Abbiamo voluto fare una cosa magari inusuale ma giusta, ricevervi e dare una targa a Daniele per questa bella storia. Ostia è il mare di Roma e l’Ostiamare è un grande club che Daniele De Rossi sta rilanciando – ha aggiunto il sindaco – Con lo scudetto diamo un risultato importante per Roma, per questi ragazzi e per il team tecnico. Abbiamo voluto celebrare il traguardo, fare i complimenti e anche esprimere, ancora una volta, il nostro sostegno a questo bellissimo progetto.

Roma deve essere la città dello sport a tutti i livelli: ciò significa finalmente dotarla di stadi da Serie A ma anche avere una impiantistica diffusa a tutti i livelli e per tutti gli sport. È un impegno enorme che ci siamo dati e che stiamo realizzando; da soli non ce la faremo mai se non ci fossero poi iniziative importanti e coraggiose come quella di Daniele De Rossi, che sta davvero facendo rinascere l’Ostiamare da tutti i punti di vista: come società, come realtà attiva e positiva sul territorio e come ovviamente club sportivo”.

L’assessore Onorato ha sottolineato: “Daniele De Rossi ha dimostrato tutto il suo amore per il calcio e il X Municipio dove si è cresciuto e si è formato. Faccio i miei complimenti a lui, alla società, allo staff tecnico e ai ragazzi, che hanno fatto gesta da PlayStation. Un percorso che è la dimostrazione di come Roma sia una grande città, che i suoi quartieri e le sue municipalità siano cuori pulsanti e lo sport sia un elemento aggregante e di formazione importantissima. L’amministrazione tiene molto a quello che fate. Ostia è al centro di Roma, sua parte integrante. Questo incontro vuole sottolineare l’importanza dei giovani, di chi crede nello sport, chi fa sport in maniera seria, pulita e sana”.

“Saputo del vostro arrivo, ci è sembrato doveroso sospendere l’Assemblea Capitolina per venire insieme ai consiglieri presenti a farvi i complimenti per questo traguardo importantissimo – ha affermato la presidente Svetlana Celli – Traguardo che arriva dal basso, perché sarà sicuramente una grande sfida quotidiana che avete percorso per arrivare a questo risultato. Ma siete anche un grande esempio per tanti piccoli calciatori, di fair play, rispetto in campo e lealtà“.

“Questi risultati danno un po’ più di risalto e sembra che stiamo facendo i fenomeni – ha spiegato De Rossi – e invece il percorso è quello che ci aspettavamo: un grande lavoro, un grande impegno e contatto quotidiano con i ragazzi. Sono tanto contento per i ragazzi e lo staff che hanno fatto un lavoro straordinario quest’anno“.

