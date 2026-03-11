Dalle cucine regionali e nazionali alle proposte internazionali e fusion, fino allo street food e ai grocery partner: anche quest’anno Just Eat svela i vincitori dei Just Eat Awards 2025, il premio che celebra le eccellenze del delivery in tutta Italia.

Giunti alla sesta edizione, i Just Eat Awards continuano a raccontare come il delivery stia evolvendo, premiando non solo la qualità della proposta gastronomica, ma anche la capacità dei ristoranti di interpretare i nuovi stili di consumo, con un’attenzione sempre maggiore a sostenibilità, inclusione e innovazione.

“Siamo orgogliosi di vedere come i Just Eat Awards continuino a crescere anno dopo anno, coinvolgendo realtà diverse e sempre più rappresentative del panorama italiano” commenta Daniele Contini, Country Manager di Just Eat Italia. “Abbiamo voluto valorizzare non solo l’eccellenza dei piatti, ma anche la visione dei partner: inclusività, imprenditorialità giovanile e femminile, sostenibilità e collaborazione con i rider, sono oggi elementi centrali per il futuro del settore”.

Un premio scelto anche dal pubblico

Come da tradizione, la selezione dei vincitori è avvenuta attraverso un percorso in due fasi: una prima valutazione basata su indicatori qualitativi e commerciali, seguita dal voto dei clienti a livello nazionale. Il titolo più ambito, quello di Miglior Partner d’Italia, è stato assegnato da Luca Terni, host di C’è Ciccia e Scarpetta d’Italia e noto Chef italiano, a Bufalero di Roma.

“Ho scelto Bufalero come Miglior Partner 2025 perché rappresenta in modo esemplare ciò che oggi dovrebbe essere un’esperienza di food delivery di alta qualità” commenta Luca Terni. “C’è una grande attenzione alla materia prima, valorizzata con rispetto e competenza, ma anche una cura straordinaria di tutto ciò che ruota intorno al piatto: dal packaging, elegante e funzionale, alla rapidità della consegna. Quello che mi ha colpito di più è l’equilibrio tra tradizione e innovazione, e soprattutto l’attenzione dedicata a un prodotto che viene consumato anche a distanza di tempo. Un lavoro estremamente coerente, che dimostra una visione chiara e una profonda attenzione all’esperienza finale del consumatore.”

I ristoranti che accompagnano i momenti di ogni giorno

Tra le novità più interessanti dell’edizione 2025 spiccano nuove categorie pensate per celebrare le occasioni di consumo quotidiane: quei locali che gli utenti scelgono non solo per il cibo, ma per la capacità di trasformare anche un momento quotidiano in un’esperienza speciale. Per individuare i vincitori, Just Eat ha analizzato criteri concreti basati sulle abitudini reali dei clienti. In particolare, sono stati considerati solo i ristoranti già vincitori di almeno una categoria standard che, nelle rispettive occasioni, hanno registrato il maggior numero di ordini.

Se per un’occasione romantica in coppia il premio va alla Rosticceria Oriente di Bari che conquista il podio grazie al maggior numero di ordini completati per due persone, per godersi una partita di calcio con gli amici il riconoscimento spetta a Gyrosteria Yannis – Centro Città (Bari) che si distingue per il più alto numero di ordini registrati durante le partite di UEFA Champions League 2025, sia nella fase gironi che playoff e nella fascia oraria 19:00-22:59. Infine, per chi durante la pausa pranzo cerca un piatto gustoso, il riconoscimento va a Primo Pasta & Street Food di Pisa, selezionato per il maggior numero di ordini effettuati tra le 11:00 e le 15:59.

Visione, inclusione e sostenibilità: i Premi Speciali

I Premi Speciali dei Just Eat Awards 2025 celebrano le realtà che si distinguono non solo per la qualità dell’offerta, ma anche per valori, visione imprenditoriale e impatto positivo sul territorio e sulla comunità.

Il premio Miglior Partner per l’inclusività alimentare va per il secondo anno consecutivo a Forno Celiachiamo (Roma), partner storico di Just Eat e punto di riferimento per chi segue una dieta senza glutine.

Tra le prime realtà ad aprire a Roma con un’offerta interamente dedicata ai celiaci, Celiachiamo è un vero e proprio laboratorio artigianale che produce quotidianamente pane, pizza, dolci e fritti, garantendo la totale assenza di contaminazioni. La varietà, la freschezza dei prodotti e l’attenzione al cliente ne fanno un modello di inclusività applicata alla ristorazione.

Il riconoscimento Miglior Imprenditore Under 30 viene assegnato a Nalu Pokè – Acilia, eccellenza della ristorazione veloce sul litorale romano. Nato cinque anni fa da un singolo punto vendita, il brand ha saputo crescere in modo costante fino a diventare una realtà strutturata, con l’apertura della quinta sede.

Alla base del successo di Nalu Pokè c’è un equilibrio solido tra qualità delle materie prime, valorizzazione del territorio e centralità del fattore umano, dimostrando come visione imprenditoriale e legame con la comunità possano andare di pari passo.

Il premio Miglior Imprenditrice Femminile va a Rinomato Pizzeria Cucina e Sapori (Napoli), guidata da una giovane imprenditrice che ha saputo trasformare un locale di quartiere in un brand riconosciuto e contemporaneo.

Una visione moderna della ristorazione, in cui la qualità del cibo si unisce a un’organizzazione impeccabile e a una grande attenzione all’esperienza complessiva del cliente.

Il titolo di Partner più ecosostenibile viene assegnato a PLANTE LAB (Catania), realtà che si distingue per un approccio responsabile e consapevole alla ristorazione, capace di integrare sostenibilità, attenzione alle materie prime e visione innovativa all’interno del proprio modello di business.

Particolarmente significativo anche il premio Miglior Partner premiato dai rider, assegnato a Trapizzino – Provincie di Roma.

Un riconoscimento che arriva direttamente da chi vive il servizio ogni giorno e che valorizza un modello basato su collaborazione, efficienza e qualità del lavoro, oltre a un’offerta capace di interpretare l’autentica convivialità romana, dall’aperitivo alla cena veloce.

Le eccellenze del delivery da Nord a Sud

Grazie alla presenza capillare di Just Eat su tutto il territorio, gli Awards raccontano un’Italia del delivery ricca e variegata, premiando le migliori realtà locali da Nord a Sud, fino alle Isole.

Tra i Partner delle principali città d’Italia, si distinguono:

Bufalero (Miglior Partner di Roma): ristorante a conduzione familiare, considerato una vera e propria istituzione per gli amanti della carne;

Panzerotto Mio Baggio (Miglior Partner di Milano): vincitore dei Just Eat Awards per la terza volta consecutiva, specializzato in street food pugliese;

Pomodoro&Basilico (Miglior Partner di Torino): ha conquistato la città grazie ad un team organizzato e dedito, che garantisce prodotti di alta qualità e un servizio efficiente.

Bowl! (Miglior Partner di Genova): vincitore per il quinto anno consecutivo, continua a distinguersi per risultati solidi e una comunicazione originale.

Pizza Altero (Miglior Partner di Bologna): storica pizzeria al trancio celebre per la sua pizza a quadretti realizzata con farine selezionate dell’Emilia‑Romagna e ingredienti freschi;

Rinomato Pizzeria Cucina e Sapori (Miglior Partner di Napoli): mix perfetto tra ristorante d’eccellenza e tipica pizzeria napoletana, dove la qualità del cibo si sposa con un’atmosfera ricercata ma allo stesso tempo familiare.

A livello territoriale, i riconoscimenti premiano:

Ristorante La Vecchia Brace (Miglior Partner del Nord Italia – Grandi città): vera istituzione della città di Novara, punto di riferimento per un pranzo buono e veloce o una cena in compagnia;

La Pergola 2 (Miglior Partner del Nord Italia – Piccole città): una realtà che mette al centro la qualità dell’offerta e la soddisfazione del cliente;

Gyrosteria Yannis-Centro Città (Miglior Partner del Centro Italia, Sud Italia e Isole – Grandi città): vincitore per il quarto anno consecutivo, si conferma un punto di riferimento per il delivery sul territorio, garantendo un servizio capillare e di qualità.

N’Farinati Modern Pizza And Burger (Miglior Partner del Centro Italia, Sud Italia e Isole – Piccole città): unisce la tradizione italiana all’ispirazione americana, curando ogni fase, dalla selezione delle materie prime alla preparazione e gestione degli ordini, per garantire un servizio impeccabile.

Grocery e catene: i brand più amati

Il premio Miglior Grocery Partner Nazionale viene assegnato a Carrefour Italia, oggi Princes Retail.

L’insegna Carrefour, tra i principali operatori della grande distribuzione in Italia, vince il premio per il secondo anno consecutivo, grazie a una partnership solida e di valore che riflette un lavoro costante e di ricerca della qualità. Braceria da Gino (Bari) si distingue invece come Miglior Grocery Partner Locale.

Tra le catene, McDonald’s è il Brand Internazionale più amato, mentre La Piadineria conquista il titolo di Brand Nazionale più amato.

Le migliori tipologie di cucina

I Just Eat Awards 2025 celebrano anche le cucine più amate dagli italiani, confermando la varietà e la qualità dell’offerta disponibile sulla piattaforma.

I Migliori ristoranti per tipologia di cucina:

Nalu Poke – Acilia (Miglior pokeria): eccellenza della ristorazione veloce a Ostia, in cinque anni ha trasformato un singolo punto vendita in un brand di successo con cinque sedi. Qualità delle materie prime, valorizzazione del territorio e attenzione alle persone sono alla base della sua crescita costante.

Bufalero (Miglior hamburgeria & paninoteca): la loro realtà si distingue per il profondo rispetto verso le materie prime e per una selezione rigorosa che privilegia la qualità e la tracciabilità della filiera.

Gelateria Bis (Miglior gelateria): indiscussa istituzione del gelato a Roma, vera leader del delivery capitolino, capace di portare l’eccellenza artigianale direttamente nelle case dei romani;

Primo Pasta & Street Food (Miglior ristorante di cucina italiana): porta la tradizione italiana direttamente a casa, unendo velocità, qualità e gusto;

L’Antica Pizzeria da Michele (Miglior pizzeria): punto di riferimento della pizza nel mondo, da Michele serve la storia dal 1870 con sapori autentici e l’iconica pizza a ‘ruota di carro’ per un’esperienza gastronomica senza tempo;

Royal Sushi – Scalinata Borghese (Miglior ristorante di sushi/cucina giapponese): situato in una location prestigiosa, il locale si aggiudica il premio per la prima volta;

D’Istinto Pokè & Sushi Fusion (Miglior ristorante di cucina internazionale/fusion): conquista il premio per la prima volta, distinguendosi per qualità e servizio.

Rosticceria Oriente (Miglior street food): una vera e propria istituzione nella città aperto dal 1978;

Casa Infante (Miglior colazione & brunch): un punto di riferimento per colazioni e brunch in cui tradizione e innovazione vanno di pari passo, e che unisce qualità, freschezza e accoglienza in ogni proposta.

Tutti i ristoranti vincitori ricevono il trofeo ufficiale dei Just Eat Awards 2025, insieme a una serie di opportunità di marketing finalizzate ad aumentare la loro visibilità sulla piattaforma, gestite a discrezione del team di Just Eat.

Ai partner vengono inoltre forniti articoli di merchandising a marchio Just Eat per le consegne, asset per i social media da utilizzare sui propri canali, e 200 buoni sconto da distribuire ai clienti.

Come ulteriore riconoscimento, i vincitori beneficiano di due settimane gratuite di sponsorizzazione Top Rank sulla piattaforma e di altre opportunità aggiuntive, sempre a discrezione del team di Just Eat.

