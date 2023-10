L’1 Novembre la 15ª edizione della “Corsa dei Santi” 

Mercoledì 1 novembre 2023 torna sulle strade di Roma la “Corsa dei Santi – sponsored by Melinda”, la corsa di 10 chilometri promossa da Missioni Don Bosco giunta alla 15ª edizione.

Con partenza e arrivo nei pressi di Piazza San Pietro, l’1 novembre si preannuncia una festa della corsa per gli oltre 3.000 runners che tradizionalmente arriveranno da tutto il mondo per partecipare a questo evento unico nel panorama delle corse su strada. La gara di 10 chilometri si svolgerà lungo un percorso affascinante per ogni appassionato della corsa, in quanto dopo la partenza, fissata alle 8.45 in Piazza Pio XII, si snoda all’interno nel centro storico di Roma attraversando piazze e vie tra le più celebri della Città Eterna. Abbinata alla prova di 10 chilometri competitiva e non competitiva, ci sarà anche una stracittadina di 3 chilometri aperta a tutti, che coinvolgerà soprattutto bambini e famiglie. L’iscrizione alla 10 km (www.corsadeisanti.it) si potrà effettuare entro il 20 ottobre, mentre quella di 3 Km fino a esaurimento pettorali.

La gara, sarà ripresa dalle telecamere di Mediaset che trasmetterà dei contributi in nel programma “Mattino 5” con ospiti d’eccezione.

Come nelle edizioni precedenti, la Corsa dei Santi darà grande visibilità agli interventi in favore dei minori incoraggiati nei diversi continenti da Missioni Don Bosco con il sostegno di migliaia di benefattori. Il progetto di quest’anno è dedicato alla realizzazione di un centro sportivo in un quartiere disagiato della Guinea per offrire ai ragazzi un’opportunità di una nuova vita.

La Corsa dei Santi sarà valida come terza tappa del “Grande Slam Città di Roma”, il trofeo che per il secondo anno assegna un jackpot alle società sportive attraverso una classifica basata sulla partecipazione alle quattro gare più sentite della Capitale: Corsa di Miguel (gennaio), Roma Appia Run (aprile), Corsa dei Santi (novembre) e We Run Rome (dicembre).

La manifestazione è promossa da Missioni Don Bosco in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi, ed è organizzata da ACSI Italia Atletica – in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Roma – su licenza della Prime Time Promotions. Title partner Consorzio Melinda Sca, sponsor ufficiali GIVOVA e GVM Care & Research, il gruppo ospedaliero italiano.