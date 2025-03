L’11ª “Giornata nazionale del Dialetto e delle Lingue locali” a Sezze Romano, un successo

Sabato 15 marzo 2025, presso la Sala convegni del Centro Sociale U. Calabresi di Sezze Romano, si è svolta la 11ª edizione della giornata del dialetto e delle lingue locali, organizzata dall’UNPLI di Latina con la collaborazione della locale Pro Loco.

L’evento promosso dall’UNPLI nazionale, che dal 2013 ha istituito nel giorno del 17 gennaio la “Giornata nazionale del Dialetto e delle Lingue locali” allo scopo di salvaguardare i beni immateriali della nostra Italia, ha avuto ripercussioni in tutte le micro realtà della nazione, con manifestazioni di vario tipo. Sul sito ufficiale della stessa UNPLI nazionale sono riportate tutte le iniziative promosse, a testimonianza della ricchezza culturale ed espressiva del nostro Paese.

Da circa 11 anni si è costituito un apposito Gruppo di Lavoro all’interno del Comitato provinciale UNPLI Latina per la salvaguardia delle lingue locali, con esponenti di varie Pro Loco del territorio.

Il gruppo è impegnato nella promozione dei dialetti dei 33 comuni della provincia di Latina, nelle molteplici espressioni dalla poesia alla narrativa, dal canto alla recitazione.

Il programma della conferenza del mattino dopo il benvenuto del Sindaco Lidano Lucidi e del presidente della Pro Loco Carlo Enrico Magagnoli, un saluto del consigliere regionale Vittorio Sambucci, si è articolato nelle relazioni del Dott. Marco Di Prospero – Linguista – “Dal Dialetto ai Dialetti: perché il Sezzese è la nostra Lingua?” , del Dott. Piero Formicuccia, cultore delle tradizioni Setine “Il Dialetto nelle realtà locali”, del Prof. Luigi Zaccheo, storico ricercatore “Il Dialetto nell’Italia del 2000“, del Direttore del Centro di documentazione della poesia dialettale “Vincenzo Scarpellino”, dott. Vincenzo Luciani “Per la salvezza delle Lingue locali del Lazio: fatti e non parole”.

Alla conferenza hanno partecipato, con interventi, il Presidente regionale UNPLI Lazio Claudio Nardocci e il Presidente provinciale Valter Creo che ha ricordato l’amico Ettore Sterpetti, membro storico della Pro Loco Cisterna, di recente scomparso, al cui figlio è stata consegnata una targa alla memoria. Presenti in sala rappresentanti delle associate UNPLI provenienti da varie parti della Regione e delle zone limitrofe.

Coordinatrice dell’evento la Prof.ssa Paola Cacciotti, Referente regionale per l’UNPLI Lazio sui Dialetti è stata ancora una volta instancabile e perfetta regista e coordinatrice anche di questa Giornata del dialetto dell’UNPLI Latina sotto la guida del presidente Valter Creo.

Il programma per gli ospiti ha previsto inoltre una gradita degustazione di prodotti locali del buffet offerto dalla Pro Loco Città di Sezze con: Zuppa di Fagioli e olive – Lasagne con Carciofi – Pane Fritto al sapore di carciofo – Dolce tipico di Sezze (A cura dell’Ass. Colli Tutto L’Anno) e visita guidata ai siti di interesse storico, culturale e artistico della città a cura del Dott. Marco Miele e della Dott.ssa Ginevra Testa.

L’accoglienza agli ospiti a cura degli Alunni Istituto Alberghiero Pacifici e De Magistris di Sezze , la vigilanza e sicurezza a cura della ANVVFC Protezione Civile Città di Sezze.

Nel pomeriggio, presso l’Auditorium di San Michele Arcangelo, fitto programma di declamazioni poetiche, pièces teatrali che hanno fatto seguito e completato una riflessione culturale, sociale e antropologica di primo livello.

Si sono susseguite: declamazioni di Poesie dialettali e sketch teatrali a cura di Ass. Antiqua Setia di Sezze; Ass. Arcadia di Sezze; Ass. Nemeo di Sezze; Ass. Turapitto di Sezze; Ass. Giotto di Sezze; Pro Loco Sezze; Ass. “Chigli De Jo Ròtio” di Cori; Ass. Esso Chissi de Cisterna di Cisterna di Latina; i poeti Dante Ceccarini e Amalia Avvisati dialetto Sermonetano; Federico Galtiero dialetto Roccheggiano (Roccasecca dei Volsci) e di Minturno; Patrizia Stefanelli dialetto Itrano. E ancora: Scenetta “Gliù ritratt”esibizione in dialetto di Monte San Biagio

Hanno condotto lo spettacolo con eleganza e brio le Dott.sse Paola Cacciotti, Vice presidente Provinciale UNPLI Latina e Isabella Baratta scrittrice e poetessa.

Complimenti per l’inappuntabile organizzazione al presidente della Pro Loco di Sezze Enrico Magagnoli che ha ospitato l’evento in maniera inappuntabile.

Arrivederci alla Giornata del dialetto e delle lingue locali 2026!

