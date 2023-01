 La Befana scalda i motori per planare su Piazza Navona

Prosegue, e si approssima al suo cBefana Piazza Navonaulmine, il mercatino della Befana a piazza Navona con i suoi stand tradizionali e le novità di quest’edizione, novità che hanno accompagnato il ritorno della classica Epifania romana dopo anni di fermo: attività ludiche e culturali, stand enogastronomici, prodotti di artigianato locale.

La fiera, voluta dal Campidoglio come segno di rilancio e valorizzazione del commercio di Roma dopo il lungo stop della pandemia, ha riscosso grande successo, anche grazie a iniziative speciali come l’albero di Natale addobbato dai bambini e i laboratori didattici di Biblioteche di Roma, Dipartimento Attività Culturali e Azienda Speciale Palaexpo.

Manca solo il clou del 6 gennaio e per quella data è tutto pronto: la vecchina farà un’entrata spettacolare, planando dal cielo in sella alla scopa e atterrando accanto all’obelisco per consegnare ai bambini dolci e caramelle. La banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco farà da contorno e Giuseppe Di Tommaso, giornalista Rai, condurrà l’evento dal vivo, aiutando i bambini a scovare tra i tetti di piazza Navona la Befana. Che, maldestra e pasticciona, sarà rimasta incastrata e dovrà essere aiutata a scendere per distribuire un quintale di dolciumi.

Appuntamento per tutti, e in particolare per i bambini, il 6 gennaio alle 10 in piazza. Vedi la locandina.