La capitale accoglie il “Treno del Ricordo”: un viaggio nella memoria degli esuli giuliano-dalmata

È giunto alla stazione Ostiense di Roma il “Treno del Ricordo”, il convoglio storico messo a disposizione dalla Fondazione FS Italiane per commemorare l’esodo istriano, fiumano e dalmata del dopoguerra.

Partito da Trieste il 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, il treno attraverserà l’Italia con sette tappe, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva sulla tragica vicenda delle foibe e della diaspora giuliano-dalmata.

A bordo, una mostra multimediale guida il pubblico attraverso immagini d’archivio, testimonianze audio e reperti storici, tra cui oggetti di prima necessità portati dagli esuli. Un viaggio toccante per mantenere viva la memoria.

All’inaugurazione romana hanno preso parte diverse autorità, tra cui il vice ministro del Lavoro Maria Teresa Bellucci, l’assessore regionale Massimiliano Maselli e l’assessora capitolina Ornella Segnalini. Quest’ultima ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa nel rafforzare la consapevolezza storica: “Nessuno potrà più negare questa pagina di storia. Abbiamo il dovere di ricordare per prevenire nuovi odi e divisioni.”

Dopo Roma, il convoglio proseguirà verso Napoli, Lecce e Sassari, dove il 24 febbraio, a Fertilia, si terrà la cerimonia conclusiva. Un viaggio della memoria, per non dimenticare mai.

