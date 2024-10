La Casa delle Tecnologie Emergenti a Maker Faire

Si svolgerà dal 25 al 27 ottobre, al Gazometro Ostiense, la nuova edizione di Maker Faire 2024, l’evento che facilita e racconta l’innovazione tecnologica, connettendo le persone e le idee.

Alla conferenza di presentazione ha partecipato l’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli, sottolineando l’importanza dell’evento per avvicinare i giovani, in particolare le donne, all’innovazione e alle discipline STEM.

“Mi piace l’apporto pragmatico della Maker Faire – ha sottolineato Lucarelli – che ritengo la modalità giusta per avvicinare i giovani alle discipline STEM e all’innovazione, in particolare per le donne. È fondamentale che sempre più ragazze e ragazzi si orientino verso percorsi tecnoscientifici e imprenditoriali, settori in cui purtroppo ancora poche persone scelgono di entrare. Come Roma Capitale, abbiamo voluto partecipare in modo concreto, portando i nostri progetti che rappresentano un percorso innovativo articolato in quattro fasi chiave.”

Lo stand della Casa delle Tecnologie Emergenti

La Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma (CTE Roma) si prepara a presentare uno stand interattivo all’edizione 2024 della Maker Faire, progettato per sensibilizzare e coinvolgere cittadini e imprese nella transizione verso un futuro più sostenibile.

L’esperienza proposta si articola in quattro fasi:

Riconoscersi

Rimap rappresenta la nuova mappa degli innovatori di Roma, sviluppata grazie alla collaborazione tra CTE Roma, SCAI Comunicazione e Sony CSL. Questo network trasparente offre una panoramica dei protagonisti dell’innovazione nella Capitale. Startup, makers, ricercatori e aziende potranno unirsi a Rimap direttamente presso lo stand di CTE Roma.

Trasformarsi

Impresa Comune è il programma, giunto alla sua prima edizione, ideato dall’Assessorato alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, CTE Roma e Nativa, che supporta le imprese nella trasformazione in Società Benefit. Questo programma integra obiettivi di beneficio comune nei modelli di business, generando impatti positivi su società e ambiente. Durante la Maker Faire, le aziende avranno l’opportunità di candidarsi per partecipare alla seconda edizione di Impresa Comune.

Valutarsi

Co-Roma, in collaborazione con LUISS e LabGov.city, offre alle aziende la possibilità di misurare il proprio impatto economico, sociale e ambientale. Questo strumento supporta le decisioni strategiche, contribuendo in modo positivo alla comunità.

Celebrarsi

Al termine del percorso, i visitatori dello stand potranno trasformarsi in supereroi dell’innovazione. Grazie a un’intelligenza artificiale, CTE Roma offrirà gadget divertenti realizzati in tempo reale.

“Il percorso della CTE Roma a Maker Faire rappresenta il viaggio intrapreso da Roma Capitale verso l’innovazione e la sostenibilità – ha spiegato l’Assessora Lucarelli – Attraverso l’uso delle tecnologie emergenti, puntiamo a costruire un ecosistema che favorisca la collaborazione tra imprese, cittadini e istituzioni. Questi progetti mirano a migliorare la qualità della vita e a rafforzare il ruolo di Roma come hub per l’innovazione sostenibile, capace di affrontare le sfide future in modo inclusivo e condiviso.”

