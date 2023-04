La catena dei supermercati Unicoop Tirreno non lascia Roma

Ieri, alcuni organi di informazione, hanno riportato notizie parzialmente inesatte sulla chiusura degli esercizi commerciali a marchio COOP. Questo ha costretto l’Unicoop Tirreno (fra cui l’esercizio con sede a Colli Aniene) ad emettere un comunicato stampa che vi riportiamo integralmente: « I supermercati Unicoop Tirreno, di proprietà della cooperativa con sede a Piombino (LI), continuano la loro attività nella capitale. Unicoop Tirreno smentisce quanto erroneamente riportato ieri, lunedì 3 aprile, da alcuni organi di stampa in cronaca di Roma.

La cessione in atto riguarda 54 supermercati della catena “Distribuzione Roma” da parte di Coop Alleanza 3-0 (con sede a Bologna) al Gruppo Gabrielli di Ascoli Piceno (insegna Tigre).

Nel corso del 2022 Unicoop Tirreno non ha effettuato alcuna chiusura di negozi della sua rete, né di piattaforme logistiche.

La presenza di Coop a Roma è garantita e confermata da Unicoop Tirreno, la cooperativa di consumo con sede a Piombino (LI) e presente in Toscana, Lazio e Umbria con 96 supermercati, di cui storici e più recenti negozi a Roma (Largo Agosta, via Bettini, Via Franceschini, Via Laurentina, Colli Aniene, Ipercoop Euroma2, Ipercoop Casilino, Ruderi di Torrenova), 5 supermercati gestiti in franchising e una rete di 100.000 soci Coop.

Altre due cooperative di consumatori presidiano la città di Roma con 14 supermercati Doc (insegna affiliata di Unicoop Firenze) e 5 punti vendita Super Conti gestiti da Coop Centro Italia.

Sempre su Roma resta attivo il servizio di consegna on-line EasyCoop.»

