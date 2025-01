La Chiesa della “non accoglienza” nell’anno del Giubileo

Non si può negare che la nuova pavimentazione di Piazza di Porta San Giovanni, la grande area prospiciente la maestosa facciata della Basilica cattedrale di Roma, rappresenti un lavoro ben fatto ed esteticamente molto gradevole. Un lavoro durato molti mesi e che, sicuramente, avrà richiesto un cospicuo finanziamento.

Ciò che lascia perplessi e francamente sconcertati è il fatto che siano state eliminate, dal margine del marciapiede che costeggia il vasto piazzale, le poche panchine in travertino che vi erano prima dei lavori di ristrutturazione. Di conseguenza, non c’è possibilità alcuna, per fedeli e infedeli, di poter riposarsi dopo magari una lunga camminata a piedi per le vie del centro.

Comprendiamo che, molto spesso, le panchine vengono trasformate in “case” da poveri disperati, clochards e altri emarginati di questa “magnifica” società iperconsumistica e votata allo spreco più osceno e obbrobrioso.

Ma la Chiesa, questa Chiesa, che si autodefinisce Chiesa della misericordia e della accoglienza rivolta ai più deboli e fragili, come può tollerare che, davanti alle sue splendide basiliche (non si tratta infatti della sola basilica di San Giovanni), vengano cancellate le più povere e le meno costose “strutture” di accoglienza per poveri e per persone anziane e fragili?