La Commissione capitolina Cultura e Ambiente fa il punto Parco di Centocelle

Il 23 settembre abbiamo partecipato alla Commissione Capitolina Cultura in forma congiunta con Ambiente (presenti i due presidenti Guadagno e Diaco) sul Parco Centocelle.

La riunione era stata convocata per fare il punto sulla situazione di stallo che regna ormai fin dall’indomani dell’incendio avvenuto nella cavità sottostante il “Canalone” e che per oltre un mese ha ammorbato i residenti dell’intero quadrante ed in particolare quelli delle Case Popolari di via di Centocelle 3.

Qui una delle “fumarole” era proprio all’interno del complesso e sotto le finestre dei condomini e che ha prodotto una prima Ordinanza del Sindaco per l’interdizione dei luoghi, l’utilizzo delle acque e un impegno a stanziare un milione di euro e a darsi un tempo per la caratterizzazione dei rifiuti interrati in anni di insediamenti abusivi e alla rimozione degli stessi.

Nel corso del 2019 è stata emessa una nuova ordinanza del Sindaco Raggi con l’affidamento all’Università e al Cnr delle indagini nel sottosuolo al fine di quantificare ed individuare i veleni, perché questi sono presenti sia nel parco che nel “canalone”. Tutto ciò nel Parco al fine di procedere sia ai lavori del 2° Lotto del Parco e nel canalone sia alla bonifica che alla rimozione dei rifiuti presenti nel sottosuolo.

Tra i presenti anche l’assessore all’ambiente del Municipio Roma V che ha emesso un comunicato in cui come al solito ha ricordato anni di sospensione dei lavori e di immobilismo combattuti con mesi di impegno dell’attuale Giunta Pentastellata per raggiungere “l’obiettivo di riqualificare e valorizzare l’area verde e rimuovere ogni traccia di inquinamento e di rifiuti “. Pulcini ha ricordato il recupero in bilancio dello stanziamento dei lavori per la realizzazione del 2° lotto che, secondo lui, potrebbero essere affidati all’Impresa 2a classificata nella gara pubblica e lo stanziamento dei 500.000 euro (del milione previsto dal Sindaco Raggi) per la bonifica e che già dicono (ovviamente) essere insufficenti all’esecuzione della stessa.

Pulcini nel suo comunicato e nell’intervento in Commissione (tra non molto sarà comunque disponibile il verbale) ha anche parlato di un utilizzo del Tunnel (afferma ex STEFER) per un accesso ciclopedonale al Parco da Torpignattara e la ristrutturazione e messa in sicurezza del manufatto denominato “Antica Osteria Romana” di proprietà del MIBAC. Ovviamente senza nessuna indicazione sia per quanto riguarda i beni e sia per quanto riguarda i finanziamenti necessari alla realizzazione dei progetti, che, tra l’altro, ad oggi, neppure esistono, come non esistono indicazioni e progetti di aree da adibire a parcheggi su via di Centocelle.

In Commissione c’è stato un ampio dibattito la cui sintesi parla dell’Arch. Giannelli resp. del RUP e del procedimento che ha parlato dei progetti già finanziati del 2° stralcio ma che comunque necessitano per il troppo tempo trascorso (5 anni) di indispensabili verifiche la cui durata potrebbe essere di alcune settimane.

Il presidente Guadagno ha ricordato che occorre verificare l’idoneità degli accessi al parco ed eventuali miglioramenti da apportare. A questo punto ha preso la parola Cino Urio di uno dei comitati che da tempo opera in difesa del parco, per ricordare che il Progetto vincitore di una Bando Europeo aveva già previsto dove realizzare gli accessi e tra questi quelli di Torpignattara, viale P. Togliatti e via Papiria, oltre a quelli realizzati su via Casilina.

Preciso e senza tanti giri di parole l’intervento del presidente della commissione Ambiente D. Diaco il quale ha ricordato che c’è una urgente esigenza di chiudere la fase progettuale al fine di elaborare il Bando e passare alla Gara d’appalto e questo al fine di non perdere gli stanziamenti individuati dopo un certosino lavoro.

Nel suo intervento la dott.ssa Laura D’Aprile della Direzione Rifiuti del Comune di Roma ha ricordato l’annoso problema dei rottamatori presenti sul Parco, sia di quelli parzialmente autorizzati ma comunque chiusi da un’Ordinanza Comunale e sia quelli totalmente abusivi e sul quale esiste un contenzioso con l’Autorità Giudiziaria. Ricorsi che il Tar dovrebbe chiudere con una Sentenza che, a meno di imprevisti o rinvii, dovrebbe essere emessa il 23 ottobre.

Attualmente quindi non ci sono le condizioni per concedere autorizzazioni di qualsiasi natura e il TAR terrà sicuramente conto delle osservazioni del Comune di Roma. In merito alle riposte delle analisi dei terreni sottoposti ad interdizione eseguite dalla Sapienza, i risultati sono pervenuti l’8 di agosto ma queste non riguardano la caratterizzazione dei rifiuti e da sopralluoghi fatti con Ama nel “canalone”. Quest’ultima ha dichiarato che l’Azienda è in grado di intervenire solo sui rifiuti fuori terra e non su quelli interrati. Per quanto riguarda le bonifiche del sottosuolo dell’intera città, queste saranno trattate con un unico provvedimento di concerto con la Regione Lazio, CNR, ISPRA, ARPA che sarà discusso in una riunione ad hoc convocata per il 1° ottobre.

Il Consigliere Giovanni Zannola ha chiesto i risultati delle analisi del sottosuolo commissionate con una apposita convenzione alla Sapienza e la dott.ssa D’Aprile ha ribadito che, mentre sono disponibili quelli di cui all’Ordinanza del 2018, per quelli dell’ordinanza del 10 febbraio 2017 è indispensabile prima rimuovere i rifiuti.

Il Consigliere De Priamo dei FD’I ha dichiarato il proprio sconcerto in merito alla chiusura o meno dell’ordinanza del 2017 e che il suo gruppo farà un immediato accesso agli atti per conoscere i dati e le eventuali criticità.

La seduta si è chiusa con una informazione della dott.ssa D’Aprile in merito alla presenza di tutti gli studi riguardanti il Parco di Centocelle sul sito del Comune di Roma.

Non sono stati neppure sfiorati i problemi circa le proprietà dei terreni privati su cui sembrano essere ormai decaduti tutti i vincoli riguardanti gli espropri, non è stata data nessuna indicazione sui tempi di realizzazione dei progetti e i rischi che si perdano finanziamenti per strada.

Delle giunte dei tre municipi, V, VI e VII, ha partecipato all’incontro solo quella del Municipio V con Boccuzzi, Brunetti e Pulcini.