La Liberazione a Pietralata, ricordando Bandiera Rossa in walkabout

Due eventi con Urban Experience.

La Liberazione a Pietralata

A Roma, a Liberi Nantes (Via Marica 80), venerdì 25 aprile per la Festa della Liberazione, verso le ore 9.30 ci si muove in walkabout (per andare a Via Peperino, a pochi passi) tra gli eventi di tutta la giornata che ricorderanno la Resistenza a Pietralata, su cui ascolteremo dei geopodcast pubblicati su Loquis nel canale La Resistenza a Roma. Nel campo sportivo XXV Aprile, dove giocava l’Albarossa, la squadra di calcio popolare della borgata, si allenano oggi i giovani di Liberi Nantes, migranti, richiedenti asilo e rifugiati politici. Il walkabout durante questo ottantesimo Anniversario della Liberazione ricorderà i martiri (tutti di Bandiera Rossa la formazione più attiva nella lotta partigiana romana) uccisi dai tedeschi per l’assalto al Forte Tiburtino nel 1943. Un’occasione di memoria attiva che sarà funzionale al ragionamento con i giovani migranti sul valore della rigenerazione umana, creando staffetta tra generazioni e culture diverse.

Primo Maggio al CoBrAgOr sulle tracce degli Uccelli del 68

A Roma, al CoBrAgOr (Via Giuseppe Barellai 60) giovedì 1 maggio, dalla mattinata c’è Festa del Primo Maggio, con un convivio auto-organizzato (se vuoi combinarti con noi scrivici) e la possibilità di acquisire cibo e vino a volontà per fare pic nic. Verso le ore 16 parte il walkabout Lo sciopero a rovescio dei Disoccupati Organizzati sulla storia del CoBrAgOr e di Paolo Ramundo che nel 1968 con gli “Uccelli” diede vita all’ala creativa del Movimento e nel 1977 con I Disoccupati Organizzati occupò le terre abbandonate del S.Maria della Pietà, avviando una pratica virtuosa di agricoltura sociale in cui furono coivolti anche gli ex-internati dell’ex Manicomio chiuso nel 1978 grazie alla Legge Basaglia. Si arriverà al Silos che di fatto rappresenta oggi la “porta” del Parco Agricolo del Casal del Marmo che oggi è intitolato a Paolo Ramundo, straordinario “antenato” dei Movimenti, sia del 1968 sia del 1977.

