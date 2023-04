Riceviamo e pubblichiamo

Buongiorno, sono il Presidente di Seggio Stefano Giaccio già, candidato a Consigliere Municipale PD, per il Municipio IX del Comune di Roma nelle elezioni amministrative 2021.

Era già, dall’età di diciotto anni, che mi sarei voluto iscrivere all’albo dei presidenti di seggio.

Ho cominciato la mia esperienza nel 2016 come rappresentante di lista, che ho svolto svariate volte nel corso degli anni e una volta, come scrutatore.

Dopo l’elezioni politiche 2022 ho deciso di iscrivermi finalmente all’albo dei presidenti di seggio, per l’elezioni regionali del Lazio del 12 e 13 Febbraio.

Durante il mio incarico istituzionale di Presidente di Seggio presso, la Scuola Formato, sull’Ardeatina, oltre, ad assumermi responsabilità civili, penali e amministrative; Sono stato l’unico all’interno della sezione del mio seggio, in tutto il Lazio nonostante, le liste dei votanti separate Uomo e Donna, che mi erano state consegnate, in qualità di Presidente Di Seggio e anche, in virtù di una protesta, che c’era stata all’elezioni politiche precedenti, sulla discriminazione, nei confronti della comunità LGBTQ di file separate all’interno dei seggi elettorali; ho preso la decisione, di non separare in due le file Uomo e Donna delle persone, che venivano ad esercitare il loro diritto di voto, per non discriminare nessuno ma, di far entrare le persone in ordine di arrivo alla mia sezione e non in base al sesso.

In più, se la mia prima esperienza da presidente di seggio è andata tutto bene e anche, grazie agli agenti delle forze dell’ordine del mio seggio i quali, oltre, a presiedere il seggio, mi hanno supportato in particolare, verso la fase finale dello scrutinio in cui su mia richiesta essendo, io alla mia prima esperienza hanno presidiato la mia sezione, per garantirmi, che il tutto poteva procedere in tranquillità e trasparenza.

Infine, ho deciso anche, di prendermi la mia responsabilità fino alla fine scortando di persona sul taxi messo a disposizione dal Comune di Roma, le schede elettorali e tutto il materiale, che doveva essere riconsegnato.