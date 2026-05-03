La missione della Regione Lazio in California: tra Etruschi e Innovazione

La cultura come ponte tra territori, innovazione e nuove opportunità. È questa la direttrice lungo cui si muove la missione istituzionale della Regione Lazio in California, dove il patrimonio storico e creativo del territorio incontra uno dei principali hub mondiali dell’innovazione.

Al centro dell’iniziativa, la volontà di raccontare e valorizzare l’identità culturale del Lazio partendo da una delle sue radici più profonde: la civiltà etrusca.

Un patrimonio che diventa chiave di dialogo internazionale e strumento di promozione, anche attraverso progetti che coinvolgono le nuove generazioni.

Tra questi, il contest “Bucchero Next”, realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, che ha portato due studentesse del territorio a San Francisco per presentare i propri lavori durante l’apertura della mostra “Experience Etruria”.

L’esposizione, ospitata presso l’Istituto Italiano di Cultura all’interno di INNOVIT, si inserisce in un più ampio programma internazionale e dialoga direttamente con “The Etruscans: From the Heart of Ancient Italy”, allestita al Legion of Honor.

Un progetto di grande rilievo scientifico, frutto di oltre un decennio di studi e collaborazioni tra istituzioni museali, che porterà negli Stati Uniti circa 200 reperti etruschi, molti dei quali mai esposti prima oltreoceano.

«Experience Etruria rappresenta una sintesi concreta del senso di questa missione: promuovere il Lazio come territorio in cui cultura e innovazione convivono», ha sottolineato il presidente della Regione, Francesco Rocca. «Attraverso strumenti digitali e linguaggi contemporanei, affianchiamo le tecnologie più avanzate a un patrimonio storico straordinario, coinvolgendo anche startup e giovani talenti».

Sulla stessa linea l’assessore alla Cultura Simona Baldassarre, che ha evidenziato come iniziative di questo tipo rappresentino «un modello di diplomazia culturale capace di rafforzare il dialogo tra Italia e Stati Uniti, valorizzando la nostra identità e aprendo nuove prospettive di sviluppo».

Nel corso della missione, spazio anche al confronto con il mondo della produzione culturale internazionale. Tra gli incontri istituzionali, quello con Matthew Shivlock, direttore generale della San Francisco Opera, finalizzato a esplorare possibili collaborazioni future.

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