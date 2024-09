La mostra Colors of Peace al Parco Archeologico del Colosseo

Sabato 21 settembre 2024 alle ore 15 nella suggestiva cornice del Parco Archeologico del Colosseo, sulla Via Sacra, sarà la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli ad inaugurare la settima edizione della mostra Colors of Peace, in occasione dell’International Day of Peace delle Nazioni Unite 2024.

Mentre i venti di guerra soffiano sempre più forti due Associazioni Italiane, Colors for Peace e Peace Run Italia si fanno promotrici per il settimo anno consecutivo del lancio di un messaggio di Pace da parte dei bambini di tutto il mondo. Sono proprio loro le vittime innocenti di ogni conflitto che esprimono il no alla guerra attraverso disegni provenienti da 248 Nazioni.

Colors for Peace nonostante il nome inglese è un Associazione italianissima nata in uno dei luoghi che hanno ispirato la nostra Costituzione, Sant’Anna di Stazzema, il cui ricordo della tragica mattanza del 12 Agosto 44 dovrebbe essere il principale deterrente a futuri conflitti. Peace Run ha invece radici lontane, ispirate dal poeta e religioso Indiano Sri Chinmoy e basate sulla non violenza. Entrambe le organizzazioni sottolineano come la pace inizia dentro di noi.

L’evento come ogni anno avrà luogo al Colosseo per dare ai lavori dei bambini una vetrina importante. La Direttrice del Parco Archeologico del Colosseo lo ha capito e ha concesso lo spazio dal 2018. Un’intuizione importante che ha portato negli anni a interessarsi della cosa i media di tutto il mondo.

