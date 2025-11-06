La musica è cultura e la cultura è libertà

“La cultura è libertà”. Le parole sono del Presidente del Municipio V Mauro Caliste nel suo intervento in occasione del concerto conclusivo della terza edizione della Rassegna Corale che si è tenuto sabato 25 ottobre presso il Teatro San Leone I.

Il Presidente ha ricordato che la Rassegna è stata fortemente voluta quando ci si è resi conto delle numerose realtà corali, del loro lavoro nel territorio e fuori dal territorio quale veicolo di valorizzazione e diffusione del Municipio, quale strumento di socialità, coinvolgimento, aggregazione, conoscenza e approfondimento tramite la musica.

Il Presidente ha ribadito che il Municipio V è tra i più attivi in quanto ad iniziative culturali di vario genere, rivolgendo un’attenzione particolare soprattutto ai ragazzi, ai giovani, ai talenti emergenti. Che possano costruire il loro futuro partendo da un presente vivo, ricco di opportunità e di speranza.

Si è dunque conclusa anche la Terza Rassegna Corale. Cinque concerti ad ingresso gratuito che si sono tenuti tra il 24 maggio ed il 25 ottobre in diverse sedi: la Casa della Cultura e dello Sport Silvio di Francia, la Chiesa Sacra Famiglia di Nazareth, l’Anfiteatro Parco di Tor Tre Teste, il Punto Luce Save the Children e il Teatro di San Leone I.

Tante realtà differenti per tener fede ad uno degli obiettivi della Rassegna ovvero valorizzare il territorio del Municipio e diffonderne la conoscenza dei luoghi e soprattutto animarli offrendo momenti di leggerezza e allegria.

Ogni posto ha regalato emozioni speciali tanto al pubblico quanto ai coristi.

I cori protagonisti di questa edizione:

Accordi e Disaccordi – direttore M° Agnese Valle

Accordi e Note – direttore M° Roberto Boarini

Centonote – direttore M° Rino Andolfi

Corale “San Leone I” – direttore M° Daniela Ceccaroni

Hurla Hoop Choir – direttore M° Alice Pelle

Le Dolci Note – direttore M° Alessandro Bellomaria

Naima – direttore M° Silvia Ceccarelli

QuadraCoro – direttore M° Francesco Giannelli

Il momento finale ha visto tutti i cori riuniti per cantare insieme Guantanamera.

“Chiusa questa edizione stiamo pensando già alla prossima”, ha concluso il Presidente rivolgendosi a Palmira Pasqualini, Presidente del Coro Accordi e Note, ideatore e realizzatore ella manifestazione.

Presenti sul palco per il momento dei saluti anche Maurizio Mattana, Presidente della Commissione Cultura, e Olga Di Cagno, consigliere e Presidente della Commissione Giubileo 2025.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.