La notte degli Ubu, grande affermazione per Un nemico del popolo

Lunedì 16 dicembre (dalle ore 20.30), in occasione della cerimonia di consegna dei Premi Ubu per il teatro 2019 – in uno speciale appuntamento al Teatro Studio Melato di Milano e in diretta radiofonica su Rai Radio3 – il Teatro di Roma invita tutti gli amici, spettatori e artisti a prendere parte a un gruppo di ascolto presso il nuovo Bar del Teatro India.

Anche quest’anno il Teatro di Roma è tra i finalisti della quarantaduesima edizione con diverse candidature: 12 nomination per 5 importanti spettacoli, fra le maggiori produzioni della passata Stagione 2018/2019: Un nemico del popolo di Henrik Ibsen per la regia di Massimo Popolizio; Quasi niente di Deflorian/Tagliarini; When the Rain Stops Falling di Andrew Bovell per la regia di Lisa Ferlazzo Natoli; L’abisso di Davide Enia; Se questo è un uomo di Valter Malosti.

Grande soddisfazione anche per le candidature a spettacoli, autori, performer e registi programmati nei cartelloni del Teatro di Roma.

Di seguito le candidature alle produzioni del Teatro di Roma per categorie di riferimento:

Spettacolo dell’anno: Un nemico del popolo di Henrik Ibsen, regia di Massimo Popolizio (TdR); Quasi niente di Deflorian/Tagliarini (coproduzione TdR)

Migliore regia: Massimo Popolizio per Un nemico del popolo; Lisa Ferlazzo Natoli per When the Rain Stops Falling; Valter Malosti per Se questo è un uomo

Migliore attrice o performer: Maria Paiato per Un nemico del popolo

Migliore attore o performer: Massimo Popolizio per Un nemico del popolo

Costumi: Gianluca Falaschi per When the Rain Stops Falling

Disegno luci: Gianni Staropoli per Quasi niente; Luigi Biondi per When the Rain Stops Falling

Migliore nuovo testo italiano o scrittura drammaturgica: L’abisso di Davide Enia (coproduzione TdR)

Migliore nuovo testo straniero o scrittura drammaturgica: When the Rain Stops Falling di Andrew Bovell

Di seguito le candidature agli spettacoli e artisti programmati nella Stagione del Teatro di Roma:

Miglior spettacolo straniero presentato in Italia: Imitation of Life di Kata Wéber, regia di Kornél Mundruczó

Migliore spettacolo di danza: Bermudas Forever di Michele Di Stefano (MK 2019)

Il gruppo del Teatro India sarà parte di una rete di gruppi di ascolto che, comunicando i propri commenti con l’hashtag #premiubu2019, parteciperanno attivamente alla serata degli Ubu.

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino