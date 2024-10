La prima commedia etnografica sbarca a Roma

Il 10 ottobre 2024 alle 20:15, il Cinema The Screen presso il centro commerciale Gulliver di Roma ospiterà la prima de “Il Sogno dei Pastori”, il nuovo film diretto da Tomaso Mannoni, prodotto e distribuito da Blue Film e Ombre Rosse, con il sostegno del Mic e della Fondazione Sardegna Film Commission e la partecipazione di Rai Cinema.

Il film uscirà in contemporanea anche in Sardegna al cinema Odissea di Cagliari alle 20:00. Con questa anteprima, il film segna il rilancio di una serie di proiezioni nei quartieri periferici della capitale, portando il grande schermo fuori dalla ztl, celebrando l’importanza del cinema come motore di cultura e condivisione per tutti.

Il Sogno dei Pastori è una commedia etnografica che racconta, con tono leggero e ironico, la vita quotidiana dei pastori in una comunità rurale sospesa tra tradizione e modernità. Attraverso una narrazione autentica e ricca di dettagli, il film esplora il microcosmo di una realtà pastorale in cui i personaggi affrontano le sfide del cambiamento con spirito e determinazione, cercando di mantenere vivi i propri sogni e le tradizioni locali.

La trama, costruita intorno a situazioni comiche e profonde riflessioni, tratta temi universali come l’appartenenza, il rapporto con propria comunità e la ricerca di un futuro migliore.

La scelta di presentare il film al Cinema The Screen, situato ad Ottavia nel XIV municipio romano, riflette la volontà di Blue Film di portare il cinema direttamente nelle comunità e dare nuova vita a spazi che rappresentano un punto di riferimento culturale per i cittadini.

Questo evento segna un passo importante nel progetto “Ripartiamo dal Cinema in Periferia”, un’iniziativa che mira a riportare l’arte cinematografica e il sogno della première nei quartieri spesso trascurati dai grandi circuiti, offrendo una programmazione di qualità a un pubblico sempre più ampio.

Il regista Tomaso Mannoni, parlando del suo lavoro, ha dichiarato: “Questo film nasce dall’osservazione della vita semplice e autentica di chi, come i pastori, custodisce valori che la modernità spesso dimentica. È un racconto che vuole risvegliare la consapevolezza delle radici e delle possibilità che ognuno di noi ha di costruire il proprio futuro, anche quando tutto sembra andare contro.” La proiezione del film sarà seguita da un dibattito con l’attore protagonista Fabio Fulco e parte del cast.

“Il Sogno dei Pastori” Proiezione in anteprima 10 ottobre 2024 – ore 21:00 Cinema The Screen, il centro commerciale Gulliver, Roma Per maggiori informazioni e prenotazioni, si prega di contattare: Ufficio Stampa Corrado Ferrante Email: corradoferrante@gmail.com Telefono:+39 329 924 8444

