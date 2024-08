La Regione Lazio supporta le imprese con il bando “Impresa Rosa”

La Regione Lazio lancia una nuova iniziativa per le imprese che puntano sulla parità di genere! Con un bando dal valore di 250mila euro, “Impresa Rosa Regione Lazio” offre contributi a fondo perduto per micro e piccole imprese che desiderano ottenere la certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere. Anche le aziende già certificate possono richiedere il prestigioso marchio “Impresa Rosa Regione Lazio”.

L’assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità, Simona Baldassarre, spiega che l’obiettivo del bando è trasformare la regione in un ambiente più accogliente per le donne, promuovendo una maggiore inclusione professionale e facilitando la conciliazione tra vita e lavoro.

“Vogliamo sostenere le imprese nel migliorare le loro politiche di responsabilità sociale, che sono sempre più decisive per il loro successo economico” afferma Baldassarre.

Questo bando è pensato per rafforzare il legame tra imprese e lavoratori, valorizzare i brand orientati all’inclusione e rispondere alle aspettative di consumatori sempre più consapevoli.

Le informazioni su come presentare la domanda e i dettagli del bando sono disponibili sul sito della Regione Lazio. Le aziende possono richiedere fino a 6000 euro per ottenere la certificazione UNI/PdR 125:2022 o semplicemente per l’uso del marchio “Impresa Rosa Regione Lazio”. La scadenza per le domande è il 27 agosto 2025.

“Siamo entusiasti di dare un contributo concreto alla promozione delle pari opportunità” aggiunge Baldassarre. “Questo progetto non è solo una dichiarazione d’intenti, ma un impegno reale per le donne e le imprese del nostro territorio”.

