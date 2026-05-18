La ribellione dello Zigeunerlager commemorata al Casale LSA Centocelle

Il 16 maggio 1944 avvenne la ribellione dello Zigeunerlager (“campo degli zingari”) nel lager di Auschwitz-Birkenau, quando le SS tentarono di liquidare il settore, circa 5.000 tra Rom, Sinti e Manouche resistettero barricandosi nelle baracche.

Questa resistenza costrinse i nazisti a desistere temporaneamente.

La storia ad Auschwitz-Birkenau

Nello Zigeunerlager (Settore BIIe), le famiglie non furono divise inizialmente, ma le condizioni igieniche erano disastrose. Dopo la rivolta del 16 maggio, i nazisti attesero i mesi successivi per sterminare i sopravvissuti, completando l’eliminazione del campo tra il 2 e il 3 agosto 1944.

La ribellione del 16 maggio, ricordata come la Giornata della Resistenza Rom e Sinti, è stata commemorata al Casale Falchetti LSA (Laboratorio Sociale Autogestito) di Centocelle in viale della Primavera, 319/b.

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