Categorie: Cultura e Spettacoli Eventi
Municipi: | Quartiere:

La ribellione dello Zigeunerlager commemorata al Casale LSA Centocelle

Con musici Sinti rievocato quel tragico 16 maggio 1944 nel "campo degli zingari" del lager di Auschwitz-Birkenau

Alessandro Moriconi - 18 Maggio 2026

Il 16 maggio 1944 avvenne la ribellione dello Zigeunerlager (“campo degli zingari”) nel lager di Auschwitz-Birkenau, quando le SS tentarono di liquidare il settore, circa 5.000 tra Rom, Sinti e Manouche resistettero barricandosi nelle baracche.

Questa resistenza costrinse i nazisti a desistere temporaneamente.

La storia ad Auschwitz-Birkenau

Nello Zigeunerlager (Settore BIIe), le famiglie non furono divise inizialmente, ma le condizioni igieniche erano disastrose. Dopo la rivolta del 16 maggio, i nazisti attesero i mesi successivi per sterminare i sopravvissuti, completando l’eliminazione del campo tra il 2 e il 3 agosto 1944.

La ribellione del 16 maggio, ricordata come la Giornata della Resistenza Rom e Sinti, è stata commemorata al Casale Falchetti LSA (Laboratorio Sociale Autogestito) di Centocelle in viale della Primavera, 319/b.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati