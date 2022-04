Si è svolta giovedì 21 aprile 2022 presso la Sala Tirreno della Regione Lazio l’iniziativa “La rigenerazione delle periferie”, promossa dalle stesse istituzioni regionali, che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, che ha visto la presentazione di un report della Regione nell’ambito del tema delle politiche abitative pubbliche.

L’evento è stato introdotto dall’Assessore alle Politiche abitative ed Urbanistica della Regione Lazio Massimiliano Valeriani ed è stato concluso dal Presidente Nicola Zingaretti, i quali durante il pomeriggio si sono focalizzati sui vari interventi realizzati e in via di completamento da parte della Regione a favore delle periferie di Roma. La cifra spesa negli ultimi 4 anni è stato di circa un miliardo di euro, cifra finalizzata a rigenerare e riqualificare le periferie della Capitale nonché ampliare il patrimonio di edilizia pubblica della città. Nello specifico, si è assistito allo stanziamento di 70 milioni di euro per la realizzazione di circa 700 nuovi appartamenti nel territorio comunale. Di questi, 250 risultano già assegnati mentre nel corso del 2022 è prevista la consegna di ulteriori 280 alloggi in base alle graduatorie esistenti.

Altri 300 milioni risultano essere stati destinati a finanziare una riqualificazione del patrimonio Ater nel suo complesso, riqualificazione che ha interessato migliaia di alloggi nel territorio romano.

Sono stati sottolineati inoltre gli interventi attualmente cantierizzati o in fase di prossima cantierizzazione nel territorio comunale, con interventi finalizzati tra le altre cose alla realizzazione di ascensori e servo scala, interventi previsti in diverse zone della città (Tufello, Ostia, Garbatella, San Basilio, Torre Gaia, Primavalle).

Agli interventi strutturali degli immobili resisi necessari negli anni, si accostano inoltre riqualificazioni degli ambienti circostanti, con la realizzazione (grazie allo stanziamento di un milione di euro) già attuata di 10 aree verdi con parchi giochi attrezzati e campi polivalenti in diversi complessi di edilizia pubblica.

Sottolineata anche la promozione del progetto “Riaccendi il tuo quartiere”, mediante il quale -al fine di valorizzare il tessuto culturale ed economico dei quartieri- si propone l’assegnazione di locali commerciali Ater tramite affitto agevolato al 50% a botteghe artigiane, start-up ed associazioni locali.

Al fine di affrontare il tema del sostegno alla locazione, sono stati inoltre stanziati 100 milioni quale contributo per migliaia di famiglie che in questi ultimi anni si sono trovati nella drammatica situazione di non poter far fronte al pagamento dei canoni di affitto.

E’ stato inoltre elencato l’insieme delle attività volte al completamento delle opere di urbanizzazione nei diversi piani di zona, con interventi realizzati (o in fase di realizzazione) nelle zone di Monte Stallonara, Massimina, Castelverde La Storta e Torresina 2, interventi che nel loro complesso hanno riguardato la creazione di sistemi fognari e di illuminazione pubblica in attesa di essere realizzati da circa 15 anni e che con la loro attuazione dovrebbero migliorare la qualità dei servizi ed il decoro urbano delle zone interessate.

Con uno stanziamento di 56 milioni di euro, inoltre sono stati conclusi i lavori nel piano di zona Settecamini-Casal Bianco, stanziamento grazie al quale inizieranno nelle prossime settimane anche i lavori nei piani di zona di Lunghezzina 2, Rocca Fiorita, Cesano, Trigoria e Colle Fiorito.

Risultano inoltre completate le procedure per l’assegnazione di 240 milioni di euro -suddivisi tra Ater e Comuni del Lazio- derivanti dal PNRR e destinati alle politiche abitative. Tale stanziamento consentirà, per il territorio comunale, di ampliare gli interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia pubblica residenziale, con un’azione che dovrebbe interessare circa 16.000 alloggi popolari.

L’Assessore Valeriani, tra i promotori principali dell’evento, ha dichiarato “Abbiamo scelto il giorno del Natale di Roma per ricordarci che l’Urbe è una e le sue periferie non sono un concetto antropologico, ma solo geografico e che l’impegno delle istituzioni deve essere grande e costante per ricucire l’intero tessuto della città. Noi continueremo a farlo fino all’ultimo giorno del nostro mandato.”

“La missione, in questo tempo del post Covid e della guerra” ha sostenuto invece il governatore Zingaretti “è non fare perdere la speranza alle persone e dare dignità a tutti. Abbiamo avuto molti morti col Covid e investito tutto quello che potevamo per salvare vite umane. Oggi non dobbiamo permettere che in tante famiglie muoia la speranza che si possa vivere meglio. Quindi c’è bisogno di un intervento pubblico.”

Zingaretti ha inoltre concluso affermando che il 13 maggio verrà presentata la nuova programmazione europea del Lazio per 4,4 miliardi complessivi e, a fine aprile, verranno inaugurate partendo dai lotti di Garbatella le prime stazioni condominiali di car sharing e motorini green nei lotti delle case Ater.