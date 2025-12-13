La Roma vola con Wizz Air: nuova partnership e sponsor di manica

La Roma decolla con un nuovo compagno di viaggio. Il club giallorosso ha ufficializzato una partnership di primo piano con Wizz Air, una delle principali compagnie aeree low cost europee e tra i maggiori vettori attivi in Italia.

Un accordo strategico che rafforza il posizionamento internazionale della società e che porterà il brand della compagnia aerea sulla manica della maglia, a partire dal prossimo 15 dicembre.

L’intesa prevede anche un ruolo operativo di rilievo: Wizz Air diventa la Compagnia Aerea Ufficiale dell’AS Roma, occupandosi degli spostamenti della Prima Squadra per le trasferte nazionali nel corso della stagione.

Un connubio che unisce sport e mobilità, due mondi capaci di muovere milioni di persone e di accendere passioni trasversali.

«Siamo entusiasti di accogliere Wizz Air nella famiglia dell’AS Roma», ha dichiarato Michael Gandler, Chief Business Officer del club. «È una partnership che unisce due realtà accomunate da standard elevati, ambizione e da un rapporto fortissimo con i propri tifosi. Il calcio unisce le persone, proprio come fa Wizz Air. Vedere il loro marchio sulla nostra maglia rappresenta un nuovo capitolo entusiasmante per la Roma».

La collaborazione andrà ben oltre la visibilità sul campo. Il marchio Wizz Air sarà presente nei principali touchpoint del club: dallo stadio ai canali digitali, fino a iniziative dedicate al coinvolgimento dei tifosi.

Sono previste promozioni esclusive, pacchetti viaggio dedicati ai supporter e attivazioni speciali pensate per accompagnare i romanisti sia all’Olimpico che in trasferta, in Italia e in Europa.

Orgoglio e ambizione anche nelle parole di Silvia Mosquera, Commercial Officer di Wizz Air: «Collaborare con l’AS Roma, un club profondamente radicato nella sua comunità e amato in tutta Italia, è per noi motivo di grande soddisfazione. Come il calcio, anche Wizz Air connette le persone. Essere la compagnia aerea ufficiale della Roma è un onore e vogliamo supportare la squadra dentro e fuori dal campo, creando esperienze memorabili per i tifosi».

L’accordo rappresenta un ulteriore passo nella crescita commerciale del club giallorosso, che continua a rafforzare il proprio profilo globale attraverso partnership con brand internazionali. Una strategia che guarda lontano, mantenendo però salde le radici nella Capitale e nella sua tifoseria.

Roma e Wizz Air, ora, viaggiano nella stessa direzione. E il volo è appena iniziato.

