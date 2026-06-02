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“La rossa stella alpina” di Cornelia Scillia al Museo Nena

In via Edoardo D’Onofrio 35 a Colli Aniene – Roma, domenica 7 giugno 2026, h. 18.00

Redazione - 2 Giugno 2026

Domenica 7 giugno 2026, h. 18.00 presso Fidia-Museo Nena in via Edoardo D’Onofrio 35 a Colli Aniene – Roma – presentazione del libro La rossa stella alpina di Cornelia Scillia.

Interventi musicali

Ingresso libero e gratuito

Prenotazioni: 3478012813 solo whatsApp

IL LIBRO

Amori proibiti, eroine dimenticate, una guerra che ridefinisce ogni cosa. Questo romanzo storico si apre su un palcoscenico di conflitti e passioni inattese, nel cuore della Prima Guerra Mondiale, dove le trincee del Carso si mescolano allo sfarzo delle sale aristocratiche, e un amore impossibile sfida le convenzioni del tempo.

La narrazione segue le vicende di un giovane ufficiale e di una coraggiosa portatrice carnica, figure che incarnano la forza delle donne e la loro lotta per dignità e emancipazione in un’epoca dominata da guerra e ingiustizie. Una storia avvincente, ricca di passione, segreti e colpi di scena, che spinge alla riflessione sulla fragilità della vita e sulla potenza dei sentimenti.

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