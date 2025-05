La Sapienza prende posizione contro l’escalation militare israeliana a Gaza

Ferma condanna dell’escalation militare israeliana a Gaza e della crisi umanitaria alla quale si sta assistendo in Palestina.

Con questi concetti chiave, il Senato accademico della Sapienza, nella seduta del 13 maggio, ha approvato all’unanimità una mozione di ferma condanna della guerra nella striscia di Gaza, ricordando “il numero intollerabile di vittime civili e le ripetute violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale”.

Il Senato, nel testo della mozione, ricorda come già il 16 aprile, in seduta congiunta con il Consiglio di Amministrazione, ha espresso la posizione di “Sapienza per la pace e la libertà della didattica e della ricerca” ribadendo il suo fermo impegno a favore della pace.

“Il Senato Accademico della Sapienza conferma oggi questa posizione, senza distinguo e con ancora maggiore fermezza” si legge nel documento, che nella parte saliente del comunicato continua ribadendo “la condanna della guerra e il fermo impegno dell’Ateneo a favore della pace; esprime sdegno per l’escalation militare israeliana a Gaza; ricorda il numero intollerabile di vittime civili e le ripetute violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale; esterna un crescente sentimento di orrore per la crisi umanitaria alla quale si sta assistendo in Palestina, crisi che l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati considera una delle peggiori sperimentate a livello mondiale, con circa 1,1 milioni di persone che affrontano livelli insostenibili di privazione alimentare; si impegna a proseguire nella sua azione di politica accademica, favorendo la realizzazione, oltre alle molte già attuate, di ulteriori azioni concretamente a favore della popolazione palestinese, a partire dalle comunità accademiche, predisposte da tutte le componenti dell’Ateneo.”

Una presa di posizione che trova l’appoggio del Collettivo Cambiare Rotta, con una reazione quindi diversa dal primo documento del 16 aprile. In quell’occasione, infatti, gli studenti giudicarono insufficienti le parole che uscirono dalla seduta congiunta, accusando la rettrice Antonella Polimeni, più volte accusata di essere “complice del genocidio“.

“Dopo due anni di mobilitazioni per chiedere il boicottaggio accademico” dichiarano gli studenti di Cambiare Rotta “dalle tende per la Palestina allo sciopero della fame, alle continue mobilitazioni dentro tutti i dipartimenti e le facoltà, siamo riusciti a far esprimere La Sapienza contro l’escalation di Israele e in solidarietà con la Palestina“.

