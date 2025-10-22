La seconda edizione della Corsa del Ricordo di Latina

La Corsa del Ricordo sta per concludere il suo esaltante tour iniziato a febbraio a Roma, che nel corso dell’anno ha già toccato, oltre la Capitale, anche Grosseto, Aversa, Catania, San Felice Circeo, Novara e Trieste. Domenica 2 novembre 2025 si correrà a Latina, dove si celebra la seconda edizione, poi domenica 9 a Fertilia in Sardegna, dove la gara organizzata da ASI e ANVGD arriva per la prima volta, e a Milano, tradizionale sede della manifestazione.

Latina offrirà ai runners un appuntamento speciale, una gara sulla distanza di 15 km alla quale è abbinata una camminata sportiva non agonistica 7 km aperta a tutti. Particolarmente suggestivo il percorso studiato quest’anno dal Centro Fitness Montello, società a cui è affidata l’organizzazione tecnica, che ha disegnato la gara intorno al Lago di Fogliano tra bellezze naturali ed asperità tecniche che renderanno l’edizione 2025 al contempo affascinante ed impegnativa per i partecipanti, riportando il running sullo storico tracciato della Mare Lago Terre Pontine che negli anni passati vedeva al via oltre 800 atleti.

La Corsa del Ricordo di Latina anche quest’anno è inserita nel circuito In Corsa Libera, ventisei tappe, da febbraio a dicembre, in tutto il Lazio volte a valorizzare il territorio e sostenere l’intero settore del running a livello locale e regionale.

La partenza della Corsa del Ricordo è prevista per le 9:45 dalla storica Villa Fogliano, area di grande interesse storico paesaggistica, a 10 km da Latina, dove è posta anche la linea del traguardo. La Camminata Sportiva prenderà il via alle 9.50.

ISCRIZIONI E PAGAMENTI 15 KM COMPETITIVA

Iscrizione singola e cumulativa: le iscrizioni dovranno pervenire sul portale ENDU, il pagamento sarà versato tramite portale direttamente a ENDU

Il costo delle iscrizioni è di euro 13 fino a chiusura iscrizioni 30/10/2025

CHIUSURA ISCRIZIONI

Le iscrizioni verranno chiuse alle ore 24.00 del 30/10/2025.

Sarà possibile iscriversi alla Corsa del Ricordo il giorno della gara senza pacco gara

QUOTE ISCRIZIONE INDIVIDUALE

La singola quota d’iscrizione alla Corsa del Ricordo comprende: Pettorale di gara, Assicurazione, Assistenza tecnica e medica, Pacco gara ufficiale della manifestazione – T-Shirt e Medaglia + prodotti orto frutticoli a km 0, Ristoro finale, Servizio di chip e cronometraggio, Servizio fotografico

ISCRIZIONI ALLA CAMMINATA SPORTIVA NON AGONISTICA 7 KM

Per iscriversi inviare una mail al CENTRO FITNESS MONTELLO ASD – centrofitnessmontello@inwind. it con nome e cognome o un messaggio whatsapp al numero 3388157590

La quota è di 10 euro con pacco gara, solo per chi farà la preiscrizione entro le ore 24.00 del 30/10/2025, ci si potrà iscrivere anche il giorno della gara senza pacco gara.

E’ possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario

IBAN: IT76B0538773921000000004177

BPER BANCA SPA intestato a CENTRO FITNESS MONTELLO

