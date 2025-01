La sede di Welfare di Comunità Colombi diventa luogo di proiezione della Tosca di Puccini

Nel giorno del 125° compleanno dal debutto, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma, la Tosca sarà diffusa in diretta streaming in alcuni luoghi simbolici della città, tra cui il centro di Torre Maura.

Martedì 14 gennaio 2025 ore 19:45., Via dei Colombi 190 Roma

(info) 3513862875

INGRESSO GRATUITO

Programma integra, Il Cammino Cooperativa Sociale onlus, Coopfairoma, Parsec Cooperativa Sociale, Spes contra spem Onlus, Municipio Roma VI delle Torri, APCT Associazione Piccoli Cantori di Torre Spaccata – aps, ASL Roma 2, Università di Roma Tor Vergata, Cooperativa AssaltoalCielo, Cubo Libro, Fusolab, La VIA del FARE, OPES Comitato Provinciale Roma, Ridaje, Refugees Welcome Italia, Retake Roma, Asd Roma Otto Team, Runner trainer, Save the Children Italia

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.