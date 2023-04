La seduta di Consiglio del IV Municipio del 12 aprile 2023

Discussa in apertura una mozione di Fratelli d’Italia per impegnare il Municipio ad organizzare attività ricreative e ludiche per le scuole in diversi siti del territorio. Matteo Mariani (FDI) nel presentare il documento ha anche ricordato alcuni passaggi preventivi, tra cui i chiarimenti richiesti alle assessore alla Scuola Municipale e Capitolina Annarita Leobruni e Claudia Pratelli in merito alla mappa della città educate.

“Dei 131 progetti della mappa educante previsti” ha detto Mariani “molti progetti includono la partecipazione di scuole del territorio, ma riguardano tutti attività svolte al di fuori del IV Municipio.” Mariani ha inoltre sottolineato che il documento sarebbe stato meritevole di integrazioni o modifiche nel suo passaggio in Commissione Scuola, al fine di raggiungere un accordo condiviso con la maggioranza. Maggioranza che invece ha espresso le proprie criticità – che hanno portato alla bocciatura della mozione – poiché per Federico Proietti (PD) “l’utilizzo delle scuole anche il pomeriggio costituisce già un punto cardine della Giunta Gualtieri, nell’ambito del progetto della città dei 15 minuti”.

Anche Paolo De Paolis (PD) ha espresso critiche alla mozione poiché a sua detta con tale documento si va a proporre un tipo di attività che può rappresentare un elemento di ingerenza all’interno dell’autonomia scolastica, soprattutto in tema di autonomia propositiva e decisionale.

Roma cura Roma

Approvata quindi dall’aula all’unanimità l’adesione del Municipio alla manifestazione “Roma cura Roma”. L’iniziativa, alla sua seconda edizione, si svolgerà nella giornata di sabato 15 aprile e vedrà la partecipazione di associazioni e singoli cittadini in un’attività di pulizia straordinaria che coinvolgerà tutto il territorio comunale.

Il Presidente della Commissione Ambiente Gianluigi Bardini ha posto l’accento sulle parole chiave che caratterizzano la mozione di adesione all’evento: partecipazione dei cittadini, policentrismo, sostegno all’associazionismo, nell’ambito di una manifestazione che lo scorso anno ha registrato complessivamente 456 interventi di pulizia e decoro urbano. Sostegno alla manifestazione anche da parte di tutti i gruppi consiliari di opposizione, che hanno comunque tenuto a precisare alcune criticità che stridono con l’organizzazione della manifestazione.

Matteo Mariani (FDI) ha ricordato il controsenso degli accordi fatti con associazioni che si sono occupate di piantumare nuovi alberi, dal momento che in assenza di cura molti di questi già sono in via di essiccazione.

Lorenzo Saputi (M5S) ha ricordato alcune situazioni degradanti del territorio, evidenziando che la collaborazione tra istituzioni ed associazioni – su cui si incentra la manifestazione discussa in aula – dovrebbe essere connotata da una continuità, mentre spesso le associazioni ed i comitati si sentono lasciati soli dalle istituzioni durante il resto dell’anno.

A chiudere la discussione prima del voto – che ha visto l’approvazione del testo all’unanimità – Bardini si è espresso a nome della maggioranza sull’idea che è dietro il documento presentato. “Il Consiglio oggi si esprime su una valorizzazione degli spazi pubblici” ha detto Bardini “è l’idea del Municipio che vorremmo, ossia basato su una politica di prossimità che preveda la condivisione della gestione degli spazi pubblici. Una visione di policentrismo da declinare all’interno del Municipio, con una valorizzazione di tutte le aree che compongono il nostro territorio.”