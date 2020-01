La settimana da Roma Informa

Ecco le notizie tratte dal notiziario settimanale di Roma Informa del sito del Comune di Roma

AL MUSEO DELLE MURA “RA-TA-TA-TA, BANG-BANG, SI GIOCA”

Al Museo delle Mura la mostra “RA-TA-TA-TA, BANG-BANG, SI GIOCA”. In esposizione 137 esemplari della “Collezione capitolina di giocattoli antichi”. Sarà possibile visitare la mostra fino al primo marzo 2020, ingresso gratuito.

PROSEGUONO LAVORI PER METRO C

Proseguono i lavori per la realizzazione della Metro C. Partiti i carotaggi in via dei Fori Imperiali per la creazione del tunnel e delle future banchine. Dalla seconda metà di gennaio inizierà la fase di indagini per la futura stazione di Piazza Venezia.

NUOVA LUCE PER IL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI

68 punti luce installati nel Parco degli Acquedotti, nella zona sud-est della città. Restituita ai cittadini un’area più sicura e decorosa. Un progetto sottoposto al vaglio del Mibac e dell’ente Parco

CONTRIBUTO AFFITTO 2020

Fino al 28 febbraio 2020 si può presentare domanda per il contributo all’affitto relativo al 2019. I cittadini che ne hanno diritto potranno presentare la domanda al dipartimento Patrimonio e Politiche abitative nelle modalità prevista dal bando. Tutte le informazioni sul portale di Roma Capitale

MANUTENZIONE PER GALLERIA GIOVANNI XXIII

Dal 20 gennaio inizia la riqualificazione della Galleria Giovanni XXIII, nella zona nord ovest della città. Verrà chiuso il tratto in direzione Pineta Sacchetti per circa 75 giorni, poi si procederà con il tratto in direzione Stadio Olimpico-Salaria

SUCCESSO PER LA FESTA DI ROMA

Grande successo per La Festa di Roma. 300mila persone hanno partecipato alla quarta edizione della manifestazione. Per 24 ore oltre 1000 artisti hanno realizzato spettacoli, installazioni, performance e concerti gratuiti nel centro della città.