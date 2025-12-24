La sfilata nella boutique di Agnese Pizzuti nel V Municipio 

Come tradizione anche quest’anno Agnese Pizzuti nella sua boutique ha organizzato un bellissimo evento prenatalizio.

Domenica 14 dicembre 2025 presso l’Atelier di moda di Agnese Pizzuti di via L. Bufalini 81 del territorio del V Municipio di Roma Capitale, si è svolta non solo una sfilata ma un vero e bellissimo ed interessante spettacolo, con delle bellissime e brave modelle, scelte fra le sue clienti, in un’atmosfera prenatalizia, con musiche, panettone, spumante e neve artificiale.

L’Atelier di Agnese Pizzuti è una boutique che non ha nulla da invidiare a quelle del centro di Roma. È un ambiente, accogliente e raffinato, curato nei minimi particolari, ma da Agnese Pizzuti c’è di più: la sua modestia, il suo modo gentile e accogliente, con l’attitudine di saper ascoltare tutti, consigliare e se è necessario aiutare il prossimo.

In conclusione la boutique di Agnese Pizzuti è un punto di riferimento e di aggregazione un valore che forse abbiamo perso.

Per onorare questa artista fiore all’occhiello del V Municipio, è intervenuto Marco Ricci Assessore allo Sport con delega al Commercio, una presenza importante, che premia la nostra stilista.

Durante la sfilata di Agnese Pizzuti sono intervenuti: Colombo Pizzuti per la musica, la neve artificiale in strada è stata a cura di Antonio e Luca Latini.

Hanno sfilato i maestri Mario e Gianni Merlo, la Scrittrice Rita D’Andrea, le ragazze Betta, Laura, Silvia, Maddalena, Giorgia, Antonella, Francesca, Gabriella, Daniela.

I ragazzi: Stefano, Emanuele, Davide, Gabriele. Lorenzo, Alfonso.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.